Qué significa hablar dormido, según la psicología: causas y síntomas a los que debemos prestar atención

La somniloquia es un tipo de parasomnias, es decir, un grupo de comportamientos anómalos que ocurren durante el sueño que provoca el habla y la reproducción de sonidos mientras se duerme, explica la Fundación del Sueño de Estados Unidos.

El organismo explica que, a diferencia de otras parasomnias, que tienden a manifestarse en fases específicas del ciclo de sueño, hablar dormido puede presentarse tanto en el sueño REM como en el no REM.

No es algo raro. En cuanto a su frecuencia, los estudios señalan que dos de cada tres personas han tenido al menos un episodio de hablar dormido a lo largo de su vida, lo que convierte a la somniloquia en una de las parasomnias más habituales.

Diferentes manifestaciones

De acuerdo con la Clínica Cleveland (Ohio, EEUU), el hablar en voz alta durante el sueño no sigue un patrón fijo y se puede manifestar de diferentes formas: pueden ser tan solo susurros, hablar en volumen normal o bien gritando.

Hay casos, también, de frases completas e inteligibles e incluso de conversaciones enteras, mientras que hay veces que se habla de forma confusa y sin sentido.

El significado detrás de hablar dormido

Un estudio de Oxford Academic observó a 232 personas con diferentes trastornos del sueño, como sonambulismo, apnea del sueño, u otros casos.

El estudio observó que, en muchos casos, el contenido de las expresiones dichas en voz alta por los pacientes era negativo, exclamativo o incluso profano, lo que explica que podrían reflejar conflictos internos procesados durante el sueño. No obstante, la mayoría de los episodios son breves y la persona no suele recordarlos al despertar.

Sin origen definido

“Aunque puede ser entretenido o irritante para quienes lo escuchan, o vergonzoso o desconcertante para quienes hablan, hablar dormido probablemente no sea motivo de preocupación”, explica la Clínica Cleveland.

En relación con la las causas detrás, la ciencia aún no ha logrado establecer un origen claro para la somniloquia.

¿Es genética?

Desde la Fundación del Sueño afirman que existen indicios de que puede haber un componente genético, debido a que estudios con gemelos han mostrado una mayor coincidencia de somniloquia junto con otros trastornos como el sonambulismo, el bruxismo y las pesadillas, entre hermanos gemelos.

Además de la genética, se ha observado una mayor frecuencia de somniloquia en personas con problemas de salud mental, especialmente en aquellos que padecen un trastorno de estrés postraumático.

A pesar de ello, la mayoría de los casos no se asocian directamente a problemas mentales.

Factores que contribuyen a hablar dormido

Los factores que alteran el sueño y podrían estar contribuyendo a hablar dormido van desde una descompensación horaria pasando por la privación del sueño, la apnea o tener ansiedad y estrés hasta incluso el abuso de alcohol o sustancias.

Para evitar este tipo de episodios, los expertos recomiendan mantener siempre horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar el consumo de cafeína en las horas previas al descanso, limitar el consumo de alcohol y dedicar tiempo a la relajación antes de dormir y crear un ambiente libre de ruidos y luces.

Si supone un gran problema o genera preocupación, lo mejor siempre es consultar con un especialista.