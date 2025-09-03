El 83% de alumnos carga a diario una mochila con un peso excesivo, superior al 10% de su peso

El 83% del alumnado porta a diario una mochila con un peso excesivo (superior al 10% de su peso corporal). Eso sucede en todas las etapas escolares, pero en los últimos años de Primaria es cuando el peso de la mochila es más exagerado en comparación al peso corporal.

Así lo refleja un informe de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) basado en una encuesta a 4.500 familias españolas.

Por franjas de edades, el peso de sus mochilas es excesivo en el 74% de los escolares de entre 6 y 8 años, en el 88,5% de aquellos de entre 8 a 12, en el 76,9% en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y en el 72,6% en el Bachillerato.

Aunque en todas las edades son mayoría quienes cargan un peso excesivo, la proporción de los que lo hacen es algo inferior entre los de mayor edad. No obstante, entre estos últimos el peso transportado se dispara: el peso medio de sus mochilas está entre los 8 y 11 kilogramos, pero no es infrecuente que sea superior, y en el 0,6% de los escolares es de 20 kilogramos o más.

Aunque en los primeros años de vida el dolor de espalda es poco frecuente, a partir de los 10 años su incidencia aumenta. Y es en la adolescencia cuando empieza a crecer: alrededor de siete de cada diez chicas (69%) y uno de cada dos chicos (51%) de entre 13 y 15 años ya han sufrido algún episodio doloroso. A partir de los 15, la prevalencia vital ya es similar a la de los adultos.

Riesgos para la salud

Los estudios científicos muestran que padecer dolor durante la infancia es un factor de riesgo para desarrollar dolor crónico en la edad adulta, incluso más relevante que los hallazgos de las pruebas radiológicas.

Por ello, CEAPA anima a que los escolares conozcan e incorporen desde los 6 años - edad idónea para interiorizar rutinas saludables- hábitos que la investigación científica ha comprobado que resultan útiles para mantener una espalda sana y fuerte durante toda su vida.

"El estudio que hemos realizado demuestra la gravedad de este problema, porque una gran mayoría de nuestros hijos e hijas lleva cada día a la espalda un peso desproporcionado", señala la presidenta de CEAPA, María Sánchez, que destaca la importancia de las familias para inculcar hábitos saludables entre los y las menores.

Cuidar la espalda

Sánchez destaca la importancia de cuidar la espalda desde la infancia para prevenir futuras dolencias en la vida adulta de los hijos.

El doctor Francisco Kovacs, de la Unidad de la Espalda del Hospital HLA Universitario Moncloa y director de la REIDE, afirma que "acostumbrarse a hacer ejercicio físico habitualmente en la infancia resulta más fácil y ayuda a mantener el hábito toda la vida".

"Y también desde la infancia conviene saber que, para acortar la duración del dolor de espalda y reducir el riesgo de que repita, hay que evitar el reposo en cama, o acortarlo tanto como sea posible, y mantener el mayor grado de movimiento y actividad física que el dolor permita, incluso durante el episodio doloroso, suspendiendo sólo las actividades que realmente desencadenen el dolor o incrementen su intensidad", añade Kovacs.