Gusano barrenador: qué es y cómo se contagia este parásito que se ha detectado en Estados Unidos

Estados Unidos ha anunciado que sus autoridades sanitarias han detectado el primer caso humano del gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en una persona de Maryland que regresaba de un viaje a El Salvador, según ha informado este lunes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El caso fue registrado el pasado 4 de agosto por el Departamento de Salud de Maryland mediante telediagnóstico, aunque no se ha hecho público hasta semanas más tarde.

El paciente, que ya ha recibido atención médica, había regresado de un viaje de El Salvador, uno de los países donde se han detectado brotes de este parásito.

¿Qué son los gusanos barrenadores?

Los gusanos barrenadores son larvas de mosca que se introducen en heridas abiertas de animales de sangre caliente y se alimentan de tejido vivo, avanzando como un tornillo en la carne. Si no se tratan, las infestaciones pueden ser incluso mortales.

Este parásito ya había sido observado actuando en ganado y animales salvajes, pero de forma excepcional en humanos. El tratamiento para erradicar el parásito es muy preciso: consiste en retirar manualmente las larvas una a una y desinfectar las heridas.

El parásito vuelve a Estados Unidos

Los gusanos barrenadores fueron erradicados en Estados Unidos en 1966 mediante la liberación masiva de moscas estériles.

Sin embargo, ahora avanzan desde Centroamérica hacia el norte de México, según un informe publicado por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) el 20 de agosto y que señala su presencia en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y México, hasta llegar a Estados Unidos.

El USDA estimó en 2024 que un brote que afectara a 7,2 millones de animales en Texas, el mayor estado productor de ganado bovino del país, podría generar pérdidas de hasta 730 millones de dólares (algo más de 629 millones de euros) para los productores y un impacto económico total de 1.800 millones (más de 1.550 millones de euros) para el país.

A pesar de ello, el riesgo para la salud pública en Estados Unidos derivado de esta nueva amenaza sigue siendo muy bajo, ha explicado el CDC.