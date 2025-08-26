¿Pueden las prótesis ocultar un cáncer de mama? El doctor José Manuel Felices responde

Millones de mujeres en el mundo llevan prótesis de mama. Esta operación estética es de las más realizadas ya sea por motivos estéticos o médicos. Pero ¿llevar estas prótesis puede dificultar la detección de un cáncer de mama con una mamografía?.

El doctor José Manuel Felices, que tiene en su cuenta de Instagram casi 300.000 seguidores, explica que sí, las prótesis podrían “ocultar áreas de la mama en una mamografía y hacer más difícil ver un cáncer a tiempo”. Pero hay soluciones. El doctor Felices explica que en estas mujeres se añade una proyección extra a las mamografías que está enfocada a ver estas áreas ocultas y poder detectar un tumor.

En este sentido, Felices detalla que la ecografía y la resonancia para buscar cáncer se utilizarían igual que para mujeres sin prótesis. “Lo que sí son muy útiles es para controlar la rotura de las prótesis como las contracciones, la ruptura o la migración de silicona a la axila”, añade el doctor, quien indica que es imprescindible que informes a tu radiólogo si llevas implantes para poder ajustar el estudio.

Cómo hacerse una autoexploración de mama si llevas prótesis

Lleves prótesis de mama o no, hacerse autoexploraciones es esencial para la detección temprana del cáncer de mama. A la hora de hacer la autoexploración es fundamental palpar bien el área alrededor del implante y el tejido mamario natural para detectar si hay alguna forma o un cambio de textura anómalo.

Puedes hacerse acostada boca arriba y con la mano derecha por encima de la cabeza. La exploración se hará con la mano izquierda en ese mismo seno haciendo movimientos pequeños para examinar bien el pecho hasta la axila. Repetir lo mismo con la otra mama.

Ya de pie y frente a un espejo observar las mamas, presionar suavemente los pezones para ver si hay secreciones o están hundidos, palpar nuevamente la axila y repetir este examen con los dedos por detrás de la cabeza.