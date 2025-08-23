Roser Gort, experta en sueño, sobre las consecuencias de dormir mal: "Provoca un aumento del apetito"

Dormir poco puede acarrear muchos problemas de salud. La falta de descanso de forma prolongada deriva en consecuencias que afectan a muchos ámbitos de la vida, incluso algunos con los que a priori no cabría esperar relación alguna. Es el caso del apetito.

De ello habla la psicóloga Roser Gort en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 4300 seguidores. En unos de sus vídeos más recientes, Gort explica qué sucede si no dormimos lo suficiente: "Cuando dormimos poco o mal, se altera el equilibrio entre dos hormonas clave que regulan el apetito; la grelina y la leptina".

"Más impulsividad y dificultad para frenar una vez que empiezas a comer"

¿Pero qué tienen que ver los atracones con el sueño? Roser Gort explica que están directamente relacionados: "Cuando dormimos poco o mal, se altera el equilibrio entre dos hormonas clave que regulan el apetito; disminuye la leptina, que te hace sentir saciedad y aumenta la grelina, que te induce a tener más hambre".

El resultado de esta anomalía son más antojos, más impulsividad y una dificultad para frenar una vez que empiezas a comer, según explica la psicóloga.

"Esto se agrava por la noche, cuando el cuerpo está cansado y el cerebro busca una recompensa rápida porque no es sólo biológico". Además, las dificultades para conciliar el sueño también afectan a la regulación emocional y al estado de ánimo al autocontrol: "Cuando todo eso falla, comer se convierte en una via rápida para calmar todo lo que no sabemos sostener" alerta Gort.

"El desequilibrio provoca el aumento de apetito"

Por eso, muchas veces los atracones nocturnos no son solo un problema con la comida, sino que son un síntoma de que algo no está funcionando bien con tu descanso: "Este desequilibrio provoca un aumento del apetito, especialmente por alimentos altos en azúcares y grasas, lo que favorece a estos atracones y dificulta el control de la alimentación".

Dormir bien no solo mejora el descanso, sino también el autocontrol y la relación con la comida, por lo que es esencial descansar bien y mucho.