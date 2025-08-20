"Sé si tu corazón está dañado solo con mirarlo": la impactante confesión de un cirujano español

Pocas cosas imponen más que una cirugía a corazón abierto; no solo para el paciente que debe ser operado, sino también para el profesional que se va a encargar de realizar la delicada intervención.

De ello habla el cirujano y torácico en los hospitales Fundación Jiménez Díaz y Rey Juan Carlos, Rafael Hernández, en una entrevista para 'La Voz de Galicia', donde confiesa algunos de los secretos de su gremio y habla de su libro, 'La hora de los valientes', publicado este año.

Discernir entre unos corazones y otros

El cirujano ha explicado que los profesionales como él saben diferenciar entre una persona que ha mantenido hábitos saludables con una que no: "Existen diferencias. Nosotros nos dedicamos a ver corazones todos los días, y es fácil discernir entre unos corazones y otros no solo por su funcionamiento, porque puede estar más o menos deteriorado en función del problema que lo ha llevado a quirófano, sino también por la calidad de los tejidos", explica Hernández.

"Hay personas más jóvenes que tienen unos tejidos que parecen de una persona de mayor edad y viceversa. A veces, abres a personas que son muy añosas pero los tejidos están en muy buenas condiciones", agrega el experto.

Las recomendaciones para estar preparado antes de la cirugía

Rafael Hernández subraya lo importante que es preparase bien de cara a una cirugía: "No deja de ser una agresión, controlada, pero que puede tener sus problemas. Todas las intervenciones son agresiones y el cuerpo no está preparado para ello".

Para ello, desde hace muchos años, dice Hernández, se sabe que se tiene que hacer un preacondicionamiento del paciente antes de cada cirugía, es decir, darle una serie de recomendaciones que le van a permitir que vayan mucho mejor preparados a las intervenciones: "Que dejen de fumar, que adelgacen si tienen un exceso de peso, que lleven una vida lo más saludable posible o que salgan a caminar. Hay una serie de recomendaciones, y otras tantas médicas que nosotros aplicamos, que sabemos que si se cumplen, la probabilidad de que la cirugía vaya bien es mayor", detalla.

"¿Qué sucede? Que hay pacientes que fuman el mismo día que van a ser ingresados para entrar a quirófano", lamenta. "Cuando les preguntas te dice que qué más da. Pues sí que importa. Un día menos de tabaco ya es positivo".

Abrir el quirófano a la sociedad

Su libro, 'La hora de los valientes', lo escribió por dos motivos: "Primero porque creo que hay que abrir el quirófano a la sociedad. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que hay muchos mitos que no son reales, como que los cirujanos estamos distraídos porque estamos hablando de fútbol en la operación".

"Son cosas pequeñas, pero tienen su importancia, porque en realidad, no se conoce lo que es el proceso quirúrgico, y eso al final produce un oscurantismo que lo único que genera en la sociedad es una sensación de que se oculta algo, cuando no es real".

El segundo motivo que lo llevó a explicar su profesión en un libro, fue por la oferta que le hicieron tras ser columnista: "Se me ocurrió contar cómo era el quirófano por dentro, tuvo mucha aceptación y así me llamaron desde la editorial para que escribiera el libro".