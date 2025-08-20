Nutrición saludable

7 alimentos que ayudan a mejorar la memoria: frutos secos, pescado azul...

El cerebro precisa un suministro constante de energía y nutrientes para rendir al máximo

Las fresas son uno de los alimentos recomendados para cuidar la memoria.

Las fresas son uno de los alimentos recomendados para cuidar la memoria.

Lola Gutiérrez

Mantener la memoria en buen estado no es cuestión exclusiva de genética o edad: lo que comemos juega un papel decisivo. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita un suministro constante de energía y nutrientes para rendir al máximo. Y aunque solemos asociar la dieta con la salud física, cada vez más investigaciones confirman su vínculo directo con el rendimiento cognitivo.

La memoria, esa capacidad de almacenar y recuperar información, se ve influida por múltiples factores. Dormir bien, evitar el estrés crónico y hacer ejercicio físico con regularidad son pilares clave. Además, la nutrición destaca como un elemento que podemos controlar de forma directa, con resultados visibles en la concentración, la agilidad mental y la prevención del deterioro cognitivo.

Cuando el organismo recibe los nutrientes adecuados, las neuronas se comunican de forma más eficiente y se fortalecen las conexiones cerebrales. Algunos alimentos contienen antioxidantes que protegen las células, grasas saludables que mejoran la fluidez de las membranas neuronales y vitaminas que intervienen en la producción de neurotransmisores esenciales.

Nutrir el cerebro

Diversos estudios señalan que los siguientes alimentos aportan compuestos capaces de nutrir y proteger el cerebro, según ha recopilado el Centro de Neurología Avanzada:

  • Frutos secos: almendras, avellanas y nueces son ricas en vitaminas del grupo B y antioxidantes que estimulan funciones cerebrales relacionadas con la memoria.
  • Pescados azules: como salmón, merluza o bacalao, con omega 3 y fósforo que favorecen la comunicación neuronal.
  • Arándanos: cargados de vitamina C y antioxidantes que retrasan el deterioro cognitivo.
  • Huevos: la colina (un componente de la yema) protege contra enfermedades neurodegenerativas.
  • Chocolate negro: sus flavonoides mejoran el flujo sanguíneo cerebral.
  • Cereales: como avena, quinoa o arroz integral, que aportan vitamina E y energía sostenida para la actividad mental.
  • Frutas: destacan la naranja, rica en vitamina C y antioxidantes, y frutos rojos como las fresas o moras, que combaten el envejecimiento cerebral.

No hay una receta mágica para una memoria perfecta, pero sí un patrón claro: una dieta variada, rica en grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales, combinada con hábitos sanos, puede marcar la diferencia en cómo recordamos, pensamos y aprendemos a lo largo de la vida.

TEMAS

