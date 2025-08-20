Nutrición saludable
7 alimentos que ayudan a mejorar la memoria: frutos secos, pescado azul...
El cerebro precisa un suministro constante de energía y nutrientes para rendir al máximo
Lola Gutiérrez
Mantener la memoria en buen estado no es cuestión exclusiva de genética o edad: lo que comemos juega un papel decisivo. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita un suministro constante de energía y nutrientes para rendir al máximo. Y aunque solemos asociar la dieta con la salud física, cada vez más investigaciones confirman su vínculo directo con el rendimiento cognitivo.
La memoria, esa capacidad de almacenar y recuperar información, se ve influida por múltiples factores. Dormir bien, evitar el estrés crónico y hacer ejercicio físico con regularidad son pilares clave. Además, la nutrición destaca como un elemento que podemos controlar de forma directa, con resultados visibles en la concentración, la agilidad mental y la prevención del deterioro cognitivo.
Cuando el organismo recibe los nutrientes adecuados, las neuronas se comunican de forma más eficiente y se fortalecen las conexiones cerebrales. Algunos alimentos contienen antioxidantes que protegen las células, grasas saludables que mejoran la fluidez de las membranas neuronales y vitaminas que intervienen en la producción de neurotransmisores esenciales.
Nutrir el cerebro
Diversos estudios señalan que los siguientes alimentos aportan compuestos capaces de nutrir y proteger el cerebro, según ha recopilado el Centro de Neurología Avanzada:
- Frutos secos: almendras, avellanas y nueces son ricas en vitaminas del grupo B y antioxidantes que estimulan funciones cerebrales relacionadas con la memoria.
- Pescados azules: como salmón, merluza o bacalao, con omega 3 y fósforo que favorecen la comunicación neuronal.
- Arándanos: cargados de vitamina C y antioxidantes que retrasan el deterioro cognitivo.
- Huevos: la colina (un componente de la yema) protege contra enfermedades neurodegenerativas.
- Chocolate negro: sus flavonoides mejoran el flujo sanguíneo cerebral.
- Cereales: como avena, quinoa o arroz integral, que aportan vitamina E y energía sostenida para la actividad mental.
- Frutas: destacan la naranja, rica en vitamina C y antioxidantes, y frutos rojos como las fresas o moras, que combaten el envejecimiento cerebral.
No hay una receta mágica para una memoria perfecta, pero sí un patrón claro: una dieta variada, rica en grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales, combinada con hábitos sanos, puede marcar la diferencia en cómo recordamos, pensamos y aprendemos a lo largo de la vida.
