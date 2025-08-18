DERMATOLOGÍA

¿Cuándo una quemadura solar necesita atención médica? Claves para identificar casos graves en verano

Las señales a las que debemos prestar atención en las quemaduras solares para acudir al médico de forma urgente

Las quemaduras solares son una lesión que puede provocar complicaciones en la piel

Las quemaduras solares son una lesión que puede provocar complicaciones en la piel

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las consecuencias de la exposición al sol son las quemaduras solares. Si bien es verdad que la mayoría de ellas son leves y se curan por sí solas con cuidados básicos, en algunos casos pueden complicarse y requerir asistencia sanitaria urgente. El doctor Luis Tejedor, jefe de Servicio de Medicina Interna y Geriatría del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria nos ayuda a reconocer las señales clave que indican que debemos acudir al médico por quemaduras solares en verano.

Síntomas que indican que una quemadura solar es grave

Una quemadura solar leve suele manifestarse con enrojecimiento ligero, sensibilidad y molestias superficiales que mejoran en pocos días. En cambio, las quemaduras que requieren atención médica incluyen:

  • ampollas extensas
  • dolor intenso
  • fiebre
  • escalofríos
  • malestar generalizado.

Signos de complicaciones que requieren ir a urgencias

Los signos que deben alertar para buscar ayuda profesional son ampollas grandes o numerosas, dolor severo, inflamación importante, fiebre, mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, signos de deshidratación o alteraciones del estado general.

El telediagnóstico, una alternativa para la detección temprana del melanoma

El telediagnóstico, una alternativa para la detección temprana del melanoma / David Arjona

Las ampollas en quemaduras solares son preocupantes porque indican daño profundo de la piel, aumentan el riesgo de infección y pueden provocar cicatrices permanentes si no se tratan correctamente, además de reflejar una mayor gravedad de la lesión.

No tratar adecuadamente una quemadura solar grave puede conducir a infecciones cutáneas, deshidratación, cicatrices permanentes, hiperpigmentación o hipopigmentación y, a largo plazo, aumenta el riesgo de cáncer de piel debido al daño acumulado.

Y es que, una quemadura puede derivar en infección cuando las ampollas se rompen o se manipulan de forma inadecuada. Se reconoce por síntomas como dolor creciente, hinchazón, enrojecimiento alrededor de la quemadura, secreción amarillenta o pus, mal olor y en algunos casos fiebre.

Cómo tratar quemaduras en casa

Para tratar quemaduras solares leves en casa sin riesgos se recomienda aplicar compresas frías, gel puro de aloe vera o lociones hidratantes suaves sin perfumes, evitar productos irritantes, mantenerse hidratado y tomar analgésicos comunes como paracetamol o ibuprofeno si es necesario.

Este tipo de lesiones provocadas por el sol en verano no debemos pasarlas por alto. En niños y personas mayores las complicaciones pueden ser más frecuentes y graves, como deshidratación severa, infecciones cutáneas, alteraciones en la regulación térmica y cicatrices permanentes, debido a que su piel es más frágil y tienen menor capacidad de recuperación.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  2. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  3. ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
  4. Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
  5. Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
  6. El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
  7. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  8. La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: 'Es un monstruo

¿Cómo afecta el cambio climático a nivel óseo muscular?

¿Cómo afecta el cambio climático a nivel óseo muscular?

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

Bolivia deja atrás la era del Movimiento al Socialismo y tendrá un sorpresivo segundo turno en octubre entre Paz Pereira y "Tuto" Quiroga

¿Cuándo una quemadura solar necesita atención médica? Claves para identificar casos graves en verano

¿Cuándo una quemadura solar necesita atención médica? Claves para identificar casos graves en verano

Muere un bombero y otro resulta herido al volcar un camión autobomba en los incendios de León

Muere un bombero y otro resulta herido al volcar un camión autobomba en los incendios de León

El Espanyol se reivindica con una remontada épica ante el Atlético

El Espanyol se reivindica con una remontada épica ante el Atlético

Primera jornada de LaLiga Espanyol (2)-Atlético (1)

Primera jornada de LaLiga Espanyol (2)-Atlético (1)

El horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Andrea Redondo, experta en inversión: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"

Andrea Redondo, experta en inversión: "Hemos normalizado el exceso y ridiculizado la prudencia"