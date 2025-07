El truco de Fernando Fabiani, médico, para poder identificar un ictus: "Ven y dímelo a la cara"

El ictus es una de las principales causas de muerte y discapacidad en España. Esta enfermedad cerebrovascular produce la interrupción de la circulación de sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o ha quedado taponado y cada año se producen entre 110.000 y 120.000 nuevos casos en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Cada minuto que pasa reduce las posibilidades de recuperación, lo que hace que reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es por ello que el médico Fernando Fabiani ha compartido unos consejos para poder reconocer e identificar un ictus.

Fabiani recomienda quedarse con una frase que nos ayudará a reconocerlo y a recordar las cosas fundamentales que hay que mirar. "Ven y dímelo a la cara".

Problemas de movilidad y habla

El ven se refiere a todo lo que tiene que ver con la movilidad. "No mueve bien las piernas, no mueve bien los brazos, hay problemas de coordinación. No puede levantar de repente un brazo, quiere andar y hay una pierna que de repente la arrastra...", ejemplifica.

La otra señal, el "dímelo", tiene que ver con el habla. "No puedo pronunciar una palabra, no me sale la palabra que quiero decir". Una dificultad brusca en el habla, no entender a la persona o incluso si muestra dificultad para entender a los demás puede ser un indicador de un posible ictus.

Por último, "dímelo a la cara". "En la cara es muy frecuente que en los ictus puedan aparecer desviaciones. De repente la boca se va hacia el lado. A ver, sonríeme para que yo vea que la cara se mueve adecuadamente".

"Cualquiera de estas cosas son una alta sospecha de ictus. Y por lo tanto tenemos que contactar rápidamente con los servicios de emergencia", concluye Fabiani.