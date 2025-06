Aurelio Rojas, cardiólogo, alerta sobre las pastillas anticonceptivas: estos son los principales riesgos y cuándo debes preocuparte

Las relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo aumentan de forma alarmante en todo el mundo, sobre todo entre los más jóvenes.

Según datos de la ONU, casi un tercio de estos jóvenes declararon no haber utilizado ni preservativo ni píldora anticonceptiva en su relación sexual más reciente.

Según la misma información, la tasa de adolescentes sexualmente activos que utilizaron preservativo en su último coito descendió entre 2014 y 2022 del 70% al 61% entre los hombres y del 63% al 57%, en las mujeres.

Datos preocupantes

En España, según la Encuesta SEC de anticoncepción en España 2024, el 19,7% de las mujeres en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo, y el porcentaje se eleva hasta el 25% entre las que tienen de 15 a 19 años.

Aunque la proporción total de mujeres que no acuden a estos métodos haya descendido desde 2020, sigue siendo un dato preocupante, ya que el porcentaje de mujeres que no tienen pareja estable y que igualmente no usa ningún método anticonceptivo alcanza el 22,2%.

Estos datos se traducen en un aumento de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados.

Hormonofobia

Según el informe 'Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual en España, 2023' del Instituto de Salud Carlos III, entre 2021 y 2023 la gonorrea creció un 42,6% y la sífilis, un 24,1%.

Además, en España, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo aumentó un 4,8% en 2023 respecto a 2022.

A pesar de estos datos, muchas mujeres deciden dejar de tomar las pastillas anticonceptivas por el miedo a los posibles efectos secundarios, algo que se conoce como hormonofobia.

Estrógeno y progestágeno

Y, según algunos expertos como el cardiólogo Aurelio Rojas, no es para menos: los anticonceptivos orales combinados -los que llevan estrógeno y progestágeno- pueden crear un estado de hipercoagulabilidad, lo que se traduce en un mayor riesgo de sufrir una trombosis.

“[La píldora] aumenta los factores que forman coágulos y reduce los mecanismos naturales que los controlan”, explica.

Además, hace hincapié en la importancia de los factores genéticos: “En mujeres jóvenes y sanas ya eleva el riesgo, pero si además tienes antecedentes en tu familia, sobrepeso, tabaco o alguna trombofilia genética, este riesgo se dispara”, defiende Rojas.

Consulta con el ginecólogo

Según el cardiólogo, en estos casos lo mejor es evitar los anticonceptivos combinados y usar otros métodos.

“Tienes que saber que hay alternativas más seguras, como la mini píldora, el implante, el diu hormonal o, incluso, el diu de cobre si quieres evitar las hormonas”, explica.

Antes de optar por las pastillas anticonceptivas, lo más seguro es preguntar los riesgos al ginecólogo y explicarle nuestro caso personal y antecedentes familiares.