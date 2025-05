La equidad, la asignatura pendiente en la lucha contra el cáncer cerebral

En España, pacientes con tumores cerebrales y sus familias enfrentan una segunda batalla: la del acceso desigual a tratamientos avanzados como la terapia TTFields. Sonia, desde Murcia, logró que su hermana ,de 67 años, accediera a ella tras una dura carrera de obstáculos contra la burocracia. Para Sonia lo más duro no fue solo el diagnóstico, sino “la falta de información y la sensación de estar solas” ante un sistema que no les facilitó el acceso a nuevas terapias más allá del protocolo estándar.

Cristina vivió un vuelco vital cuando le dijeron que su marido Luis, de 39 años, tenía un glioblastoma inoperable. Tras meses de tratamiento en Sevilla, una segunda opinión en Madrid reveló que su tumor, de mejor pronóstico, sí era operable. Hoy, Luis convive con un astrocitoma grado 3 que se mantiene estable, pero su familia denuncia la falta de un criterio médico unificado y la ausencia de un hospital de referencia.

En Euskadi, agotado el tratamiento estándar, Ander Pérez-Orive solicitó la terapia TTField a Osakidetza para su madre de 76 años, diagnosticada de glioblastoma. La terapia que le ha sido negada. Más de 240.000 euros es la cantidad que la familia ha asumido hasta ahora para acceder al tratamiento en la sanidad privada. “La terapia TTFields es la única tecnología que ha supuesto un avance significativo en los últimos 20 años. No podemos permitirnos esperar”, explica Ander. “¿Por qué no me lo dijeron antes?”, se pregunta Dámaso, de 64 años, tras descubrir la existencia de los TTFields al conocer la historia de Ander. En Valencia, Jaime (nombre ficticio), de 47 años, también afronta el coste del tratamiento por su cuenta, mientras otras familias directamente lo ven inaccesible.

Sergio Delgado, desde Barcelona, ha volcado su energía en un proyecto personal tras un diagnóstico de glioblastoma 2024 a los 31 años. Tras tres operaciones, tratamientos y secuelas físicas, sigue luchando y desde su cuenta @sergiodr93 lanza un mensaje de ánimo a otros pacientes a no rendirse. “Perdí el miedo al miedo”, afirma. Sergio aún espera respuesta para acceder a un ensayo clínico o a la terapia TTFields, disponible en algunos hospitales de la ciudad.