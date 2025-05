¿Te resulta complicado cuidar de tu salud? Con DKV, ven a lo fácil

No estás solo. Durante mucho tiempo, la salud se ha vivido con esa sensación de complejidad. Un entorno donde parecía que había que ser experto para entender tus propias coberturas, o con tanta letra pequeña que acababas por no leerla. Un modelo que, aunque necesario en lo técnico, muchas veces ha sido poco humano, poco claro y poco accesible. Y en algo tan esencial como es sentirnos bien, eso no debería pasar.

La salud debería ser sencilla. Y punto

Porque si hay algo importante en esta vida es la salud. Cuando la tienes, lo das todo por hecho. Pero cuando falla, todo lo demás —trabajo, rutinas, planes, incluso las pequeñas alegrías del día a día— se detiene. Por eso, cuidar de tu salud no debería ser un reto. Debería ser lo más fácil del mundo. Tan fácil como hacer una videollamada, chatear con un médico desde el sofá, o consultar desde el móvil qué especialista puede ayudarte con ese dolor que no desaparece.

El bienestar no debería estar reservado a quienes entienden de medicina o a los que tienen tiempo para descifrar cómo funciona su seguro. La salud tiene que ser accesible, comprensible, digital, inmediata. Porque es tuya, y porque cuanto antes puedas actuar, mejor. Ese es el camino que muchos estamos empezando a recorrer. Y ese es exactamente el camino que DKV ya ha puesto a disposición de quienes quieren vivir más sanos sin complicarse.

Ven a lo fácil, ven a DKV

En DKV creen que el futuro de la salud pasa por hacerlo todo más fácil. Más intuitivo. Más humano. Por eso han desarrollado un ecosistema de seguros y servicios diseñados para acompañarte desde el minuto uno, sin letra pequeña, sin barreras, sin perder el tiempo.

¿Lo primero? Un seguro médico que realmente te cubre. Claro, completo y con acceso al mejor cuadro médico del país, con los hospitales y especialistas mejor valorados puedes consultarlos aquí.

¿Lo segundo? Tecnología al servicio de tu bienestar. A través de su app Quiero cuidarme Más, puedes hacer todo desde tu móvil: chatear con un médico de atención primaria o un pediatra, pedir cita, hacer una videollamada con tu especialista, recibir seguimiento con un Personal Doctor o dejarte guiar por un coach de salud. Así de sencillo.

Y pensando en quienes necesitan apoyo extra, en 2025 la app suma una mejora increíble: videollamadas con tres personas, para que un familiar o cuidador pueda estar contigo en la consulta, desde su propio dispositivo. Más compañía, más tranquilidad. Porque cuidar de ti también es cuidar de quienes te cuidan.

Lenguaje claro, salud clara

Pero no se trata solo de tecnología. DKV lleva más de 20 años luchando por un sector más transparente, eliminando términos incomprensibles y apostando por un lenguaje claro, tanto en sus pólizas como en su comunicación. De ahí nacen guías tan útiles como “Seguros de salud para dummies”, que explican tus coberturas con ejemplos y claridad. Porque entender tu seguro es parte de poder cuidarte bien.

Cuidarte es su prioridad

La propuesta de DKV va más allá de lo básico. Porque cuando eliges DKV, eliges mucho más:

Póliza vitalicia: garantizan no rescindir seguros individuales con más de 3 años de antigüedad. Para cuidarte siempre. acompaña para siempre.

Cobertura dental gratuita , con 50 tratamientos incluidos.

, con 50 tratamientos incluidos. Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límite de sesiones , para que el bienestar no tenga fronteras.

, para que el bienestar no tenga fronteras. La asistencia médica en viajes más amplia del mercado , sin coste adicional., sin coste adicional. Porque tu salud viaja contigo.

, sin coste adicional., sin coste adicional. Porque tu salud viaja contigo. Apoyo emocional con líneas directas de orientación en salud mental y gestión del duelo.

con líneas directas de orientación en salud mental y gestión del duelo. Innovación real, como NixiKit, una experiencia de realidad virtual que ayuda a los más pequeños a reducir su ansiedad antes de una operación más información.

Porque lo más valioso que tienes es tu salud

La salud no debería ser un lujo ni una incógnita. Debería estar ahí, al alcance de tu mano, con respuestas rápidas, soluciones reales y acompañamiento de verdad. No se trata solo de prevenir o curar, sino de vivir con la tranquilidad de que puedes contar con alguien que te escucha, te entiende y te da herramientas útiles, no complicaciones.

Esa es la filosofía que DKV ha concentrado en su nueva campaña de marca, “Ven a lo fácil”: una invitación a cuidarte sin agobios, con confianza, con cercanía. Porque si algo debe ser fácil en esta vida, es cuidar de ti y de los tuyos.

Y con DKV, eso es exactamente lo que tienes.