Así es cómo funciona el cerebro de una persona con depresión

La depresión es un trastorno mental que afecta por completo al día a día de la persona que la experimenta. Esta se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, que se suma a la falta de motivación y placer por las actividades que a uno le gustaba realizar.

La salud mental es un campo cada vez más presente en nuestra sociedad, quitando la estigmatización construida hasta el momento. La creciente importancia que se le ha dado a este ámbito también ha incitado a investigar más profundamente las causas y soluciones de las enfermedades mentales.

Algunos de los síntomas físicos relacionados con la depresión son la falta de apetito, fatiga o alteraciones en el sueño. Además, este trastorno también provoca cambios en nuestro cerebro, dejando claro que no se trata tan solo de una etapa de tristeza o desmotivación.

Diferencias entre cerebro sano y con depresión

El doctor Jose Manuel Felices Farias y Pedro Alejandro Gómez, enfermero especialista en salud mental, han publicado un vídeo en sus cuentas de Instagram en el que comparten las diferencias entre un cerebro sano y uno afectado por la depresión.

En la publicación, los especialistas en salud mental muestras dos fotografías. En la primera aparece un cerebro sano: en él se ven colores verdes, naranjas y amarillos. Estas tonalidades muestran que el cerebro está funcionando de forma normal.

Sin embargo, en la segunda imagen aparece un cerebro con depresión. En él se pueden ver tonalidades mucho más oscuras, de color azul, lo que significa que están funcionando muy por debajo de su normalidad.

"¿Qué pasa si nuestro cerebro funciona menos? Pues empezamos a dejar de hacer, dejamos de disfrutar, de sentir placer, de sentir ganas y motivación y de tener voluntad para tomar decisiones", cuentan los expertos.

Más concienciación sobre la salud mental

Ambos insisten en que este menor funcionamiento del cerebro no depende de uno mismo, sino que estamos enfrente de una enfermedad como cualquier otra, requiriendo su tratamiento: "Al igual que en un infarto no funciona bien el corazón, esta menor función del cerebro no es decisión de la persona", insisten.

Los especialistas terminan por animar a los espectadores del vídeo a concienciarse sobre la salud mental y visibilizarla. Así como brindar apoyo a las personas cercanas que están sufriendo uno de estos trastornos.