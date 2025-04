Cirugía del cristalino, la solución para dejar atrás la vista cansada.

En ocasiones, lo que a priori parece cansancio, desinterés o falta de ganas a la hora de leer, puede tener otra causa: la presbicia. También conocida como “vista cansada”, suele aparecer a partir de los 40-45 años y acaba afectando al proceso natural de envejecimiento del ojo.

El Dr. Daniel Elies, oftalmólogo experto en cirugía refractiva de IMO Grupo Miranza, destaca que “no siempre es fácil adaptarse a la presbicia y muchos pacientes se sienten frustrados porque sus actividades cotidianas, como leer, usar el móvil, trabajar con el ordenador o realizar tareas de precisión, se vuelven más complicadas y agotadoras al tener que depender de las gafas para ver bien de cerca”. Para evitar esta limitación, cada vez más personas se interesan por la cirugía del cristalino como solución definitiva.Esta operación, muy segura y eficaz, se lleva a cabo de manera ambulatoria y enseguida permite volver a hacer vida normal. El procedimiento consiste en implantar una lente intraocular en sustitución del cristalino del ojo, cuando, a partir de cierta edad, éste deja de enfocar correctamente (presbicia) o empieza a perder su transparencia (catarata).

“Por eso, si operamos la presbicia, ese paciente ya no va a desarrollar una catarata en el futuro, porque hemos sustituido el cristalino por una lente artificial que «no envejece», aclara el Dr. Elies. Según añade la especialista, “la ventaja de los nuevos modelos de lentes Premium es que no tienen un único punto de enfoque, sino que ofrecen una visión clara y nítida a múltiples distancias, tanto cercanas como intermedias y lejanas. Esto permite recuperar la máxima autonomía a la hora de prescindir de las gafas”.

Cirugía personalizada: solución efectiva

El deseo de liberarse de la corrección óptica, gafas o lentes de contacto), no solo motiva a quienes sufren de “vista cansada”: pacientes más jóvenes con miopía, hipermetropía o astigmatismo, también encuentran una cómoda alternativa en la cirugía refractiva. En estos casos, se suelen utilizar técnicas láser o bien otro tipo de lentes intraoculares, que no requieren sustituir el cristalino y que pueden ser idóneas para personas que no son buenas candidatas al láser (por tener muchas dioptrías, una córnea muy delgada o irregular, problemas de ojo seco...). “Lo fundamental es estudiar cada caso y realizar una indicación quirúrgica personalizada para que cada persona pueda disfrutar de su mejor visión”, apunta el Dr. Carlos Martín, también experto en cirugía refractiva de la clínica barcelonesa.

Este es el objetivo de la iniciativa que las clínicas IMO Grupo Miranza impulsan de cara a abril, mes en el que se celebra el Día Mundial de Libro y durante el cual ofrecen condiciones especiales en todas aquellas cirugías para quienes deseen liberarse de sus gafas. Además, cada gafa que ya no sea necesaria se intercambiará por un libro, apoyando la cultura y fomentando que los pacientes vuelvan a “engancharse” al placer de la lectura.

Comodidad y libertad son beneficios destacados por quienes optan tanto por la cirugía del cristalino, para presbicia y catarata, como por la cirugía refractiva. / D.R.

Cuidar la visión con una atención ocular 360º

Para que los problemas visuales no sean una limitación en la calidad de vida, desde IMO Grupo Miranza también recuerdan la importancia de que los pacientes sean proactivos en el cuidado de sus ojos. “El hábito de acudir una vez al año al oftalmólogo es clave para la prevención, ya que no todas las enfermedades oculares dan síntomas evidentes”, advierte el Dr. Martín.

Especialmente algunas patologías como el glaucoma, el desprendimiento de retina o el “ojo vago” en los niños requieren un diagnóstico precoz para evitar pérdidas de visión que, si no se detectan a tiempo, pueden ser irreversibles.