Mantener la salud bucal a lo largo de la vida es un objetivo alcanzable

La European Federation of Periodontology y Dentaid han lanzado la campaña de concienciación ‘Salud bucal a lo largo de la vida’, para promover el cuidado bucal en todas las etapas. Para ello, hemos organizado en las instalaciones de Prensa Ibérica una mesa de expertos en la que han participado el Dr. Manel Vera, CEO de Dentaid, la Dra. Paloma Planells, profesora titular de Odontopediatría en la UCM y directora de la Revista ‘Odontología pediátrica’ y el Dr. José Nart, representante de la European Federation of Periodontology (EFP) en España, presidente de SEPA y catedrático de la UIC Barcelona. Durante el encuentro se transmitió la importancia de lanzar un mensaje en positivo para concienciar de que la boca es para toda la vida, por lo que es fundamental cuidarla en todas sus etapas.

Primeras etapas de la vida

Cuidar nuestra boca es sencillo y desde la prevención se podrían evitar 9 de cada 10 problemas bucales. Paloma Planells, experta en odontología pediátrica, explica que a ella le gusta trabajar desde que la madre está embarazada porque una minuciosa higiene bucal ayudará a evitar la transmisión de bacterias de la saliva de la madre al bebé. Además, una alimentación saludable en el embarazo influirá directamente en la salud bucal del bebé. “Es importante llevar al bebé al dentista cuando empieza la erupción del primer diente de leche, en torno a los 6 meses, aunque se suele llevar a partir de los 6 años”. No podemos pasar por alto que más del 50% de los niños tiene caries, lo que la convierte en la enfermedad infantil más común y la más prevalente a nivel mundial. Pero para poder bajar estas cifras, los padres deben conocer diferentes hábitos que pueden ayudar a ello, como evitar el uso prolongado del chupete o que el cepillado con flúor debe comenzar con la erupción del primer diente, siempre y cuando esté supervisado por un adulto. La doctora Planells hace especial hincapié en que “sin azúcar, no hay caries”, por lo que ella recomienda “restringir el azúcar lo que podamos e ir aumentando el flúor según el niño va creciendo”.

"Sin azúcar, nos hay caries" Paloma Planells — Profesora titular de Odontopediatría en la UCM y y directora de la Revista ‘Odontología pediátrica'

En la adolescencia, el consumo excesivo de refrescos y bebidas ácidas provoca erosión dental, aumenta la sensibilidad y el riesgo de caries. De hecho, el 77% de los adolescentes está afectado por caries y el 73% tiene sangrado gingival. Los cambios hormonales pueden aumentar la inflamación de encías y favorecer la aparición de gingivitis, además, hábitos como el tabaquismo o el vapeo aumentan el riesgo de periodontitis y mal aliento. El Dr. Manel Vera, por su parte, argumenta que los hábitos de salud bucal que hayas inculcado antes de la adolescencia, perdurarán al llegar a esta etapa. Asimismo, su preocupación por la estética y por socializar, puede ser una buena palanca para incitarles a que se cuiden. En esta época, es también cuando aumenta la colocación de ortodoncia, y tal y como explica Manel, “creemos que es una buena opción porque ponemos la boca en el centro, pero fracasamos si solo hablamos de alineación y no de higiene bucal. No sirve de nada tener los dientes blancos y alineados si, por dentro están en mal estado”. Con la ortodoncia aumenta el riesgo de acumulación de placa dental, por lo que, si una persona no tiene buena higiene bucal, con la ortodoncia empeorará. El Dr. José Nart nos explica que “una higiene bucal adecuada pasa por tocarse la encía porque las bacterias se ponen entre el diente y la encía”. Asimismo, el uso de cepillos interdentales, más finos en portadores de brackets y de cinta o hilo dental para los usuarios de alineadores, es fundamental para una limpieza completa en aquellos sitios donde el cepillo no puede llegar.

Una higiene bucal adecuada pasa por tocarse la encía porque las bacterias se ponen entre el diente y la encía Dr. José Nart — Representante de la Federación Europea de Periodoncia (EFP) en España y presidente de Sepa

De la etapa adulta a la vejez

Si hemos cuidado nuestra higiene bucal en edades tempranas, se verá reflejado cuando lleguemos a la etapa adulta. Es importante tener en cuenta, tal y como apunta el doctor Vera, que “si pierdo un diente porque tengo mala higiene bucal y me coloco un implante, pero sigo con los mismos hábitos, me va a pasar lo mismo con el implante”. Hay que recordar que el 90% de los adultos padece gingivitis y que, aproximadamente, en el 40% de ellos, esta progresa a periodontitis, que es la causa principal de la pérdida de dientes. Y hasta un 31% de los adultos padecen bruxismo, especialmente entre los 25 y 44 años suele estar asociado con el estrés o la ansiedad. El doctor Nart expone que “el estrés en un paciente sano, tendrá menos impacto que en un paciente con periodontitis”. Anton Sculean, presidente del Comité de Proyectos de la EFP destaca la importancia de esta campaña de concienciación: “La salud bucal está asociada a 57 enfermedades sistémicas, siendo las más destacadas la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. A pesar de los avances en la comprensión de las enfermedades bucales, las caries aún afectan a más del 50% de los niños, la gingivitis afecta hasta al 90% de la población adulta y el 23% de los adultos mayores sufren edentulismo. Estas cifras resaltan la importancia de comprender cómo evoluciona la salud bucal con el tiempo”.

Tener una boca sana es un objetivo alcanzable Manel Vera — CEO de Dentaid

Para las personas mayores, los cambios relacionados con la edad, las afecciones médicas y los medicamentos presentan retos adicionales. Casi todos los adultos (96%) mayores de 65 años han tenido caries, y uno de cada cinco tiene caries dentales sin tratar. La boca seca, conocido como xerostomía, afecta a un tercio de los adultos mayores y, a menudo, es un efecto secundario de los medicamentos, lo que aumenta el riesgo de caries, infecciones y afecta a la calidad de vida en aspectos clave como hablar o comer. Para mantener una buena salud bucal, las personas mayores deben cepillarse los dientes con pasta de dientes con flúor, usar cepillos interdentales, mantenerse hidratados y visitar al dentista al menos dos veces al año. El cuidado adecuado de las prótesis dentales, incluida su extracción y limpieza nocturna, también es fundamental. Aunque, es importante lo que el doctor José Nart recalca, y es que “no es normal tener caries, no es normal que las encías sangren y no es normal perder los dientes por periodontitis de mayores”. Y es que, si cuidamos nuestra boca, “deberíamos mantener los dientes a lo largo de nuestra vida”. La información es esencial para cambiar comportamiento. Tal y como concluye el doctor Manel Vera, “tener una boca sana es un objetivo alcanzable”.