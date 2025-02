Si ves esto en tu sartén, tírala inmediatamente: estás comiendo microplásticos

La preocupación de los expertos en lo relativo a la transmisión de microplásticos a través de los utensilios de cocina más habituales ha aumentado en los últimos años. Esto se debe al incremento del uso de las sartenes antiadherentes, que según varios estudios científicos, pueden liberar importantes cantidades de estas partículas a partir de los rasguños derivados de su uso.

El peligro del teflón, según los expertos

Un estudio científico publicado en 'Science Direct' demuestra que las sartenes revestidas con teflón, un plástico sintético utilizado por su resistencia térmica y eléctrica, pueden llegar a ser peligrosas para la salud. Cuando se aplica algún tipo de fricción que genera rasguños importantes en la superficie de este utensilio de cocina, el teflón puede terminar por romperse, provocando la liberación de microplásticos.

El hecho de ingerir microplásticos puede provocar, según un estudio de investigadores del CSIC publicado en 'Scientific Reports', la reducción de la diversidad bacteriana de la microbiota del colon, sumada a la alteración del equilibrio en sus microorganismos. Según advierten los expertos, esto puede provocar cambios en las bacterias del sistema digestivo, que podrían acabar produciendo importantes enfermedades.

Otros productos con los que tener cuidado

Aquellos utensilios de cocina revestidos con plástico también podrían provocar la liberación de microplásticos en nuestra comida. En el estudio 'Microplastic and PTFE contamination of food from cookware', publicado en la revista científica 'Science of the Total Environment', algunos expertos advierten sobre su potencial peligro.

Según explican, la degradación por el uso y la exposición a elevadas temperaturas de las herramientas de cocina recubiertas de plástico puede provocar que incremente la presencia de microplásticos en los platos que cocinemos.

El consejo de los científicos

Ante el peligro potencial de este tipo de sartenes y otros utensilios, los investigadores recomiendan ser "cuidadosos con la elección y el uso de nuestros artículos de cocina, para evitar la posible contaminación de nuestros alimentos".

Es importante cuidar adecuadamente todos los instrumentos que utilizamos en nuestro día a día en la cocina, así como ir cambiándolos con el paso de los años, con el fin de evitar que su degradación pueda tener efectos perjudiciales sobre nuestra salud.