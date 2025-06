Las obras de una tubería permiten descubrir un antiguo cementerio en Sabadell

Unas obras de canalización de la compañía Aigües Sabadell en febrero han dejado al descubierto un cementerio desaparecido del siglo XIX en la capital vallesana. Se trata de un espacio situado en la calle Vilarrúbias y en el que se ha encontrado una treintena de sepulturas que correspondían al desaparecido cementerio del Taulí, cuya localización no se conocía con exactitud.

El espacio estuvo en uso entre 1808 y 1864, en un momento de una acentuada mortalidad, hasta que se creó el actual cementerio de Sant Nicolau. Ahora los restos encontrados serán tratados como material arqueológico y se realizará un estudio documental archivístico y otro paleoantropológico para analizar las causas de la muerte de los individuos localizados.

Los expertos sabían que había un cementerio en este entorno de la ciudad, junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil, y que se creó para que el antiguo cementerio de la parroquia de San Félix, en el centro, había colapsado. "Hay diferentes hechos como de mortandades bastante grandes en estos años, de pasos de cólera, de peste o la Guerra de la Independencia, una serie de calamidades que hicieron que en 1808 se programara de hacer este nuevo cementerio en unos terrenos que eran de los frailes Capuchinos", explica Jordi Roig, arqueólogo director de Ar.

Aunque había unos planos de 1880 donde aparecía el cementerio, la futura urbanización del entorno desdibujaron el espacio, y no había sido posible hasta ahora determinar dónde estaba con exactitud. El cementerio estuvo operativo hasta que se registraron quejas vecinales y disposiciones, hacia 1864, en las que se pidió a los propietarios de nichos y tumbas que trasladaran de forma progresiva los restos de sus familiares al nuevo cementerio, levantado al otro lado del río Ripoll.

"No lo hicieron todos, había sepulturas de las que ya no quedaban familiares y que se habían perdido en el recuerdo, y que las encontramos intactas", añade Roig. El pasado mes de febrero, las obras de encauzamiento en la calle Vilarrúbies se alteraban en el momento en que unos operarios encontraron unos huesos humanos. Se advirtió al Ayuntamiento y los Mossos d'Esquadra, y tras el análisis forense de los restos se determinó que no eran recientes, poniendo la primera pista sobre el camino que acabaría llevando a la identificación del cementerio.

No se ha podido identificar la totalidad, dado que se tiene indicios que apuntan a que seguiría por debajo de los locales y viviendas que hay edificados en la misma calle Vilarrúbias.

Un total de 28 sepulturas

Una vez determinado el posible origen de los huesos, se notificó al Museo de Historia de Sabadell y se valoró realizar una excavación arqueológica, teniendo en cuenta que podría tratarse del antiguo cementerio del Taulí. La prospección se ha realizado en una zanja de 60 metros de longitud, situada a la altura de las calles Vilarrúbies y Bofí, hasta las fachadas actuales.

"Ha aparecido 28 tumbas y se ha hecho una intervención de salvamento del tramo concreto donde tenía que ir la tubería", detalla Roig, quien destaca que la intervención la ha financiado Aigües Sabadell. Ahora se procederá a un estudio documental archivístico, en paralelo, para buscar información del material hallado, y un estudio paleoantropológico de todo lo demás: "Permite determinar la edad, patologías y otros aspectos de los individuos que hemos encontrado, y al haber una muestra bastante significativa, es un reflejo de la población del Sabadell de primera mitad del siglo XIX", destaca el.

En cuanto al conjunto de los restos hallados, permanecerán en el Museo de historia y serán tratados como restos arqueológicos, descartando, así, su regreso al emplazamiento original o que terminaran depositados en fundiciones. También se conservarán algunos elementos que se han encontrado, como colgantes o el rosario de plata que llevaba una mujer de edad avanzada de la época, de unos 60 años.