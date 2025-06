Nuevo derrumbe en el centro comercial Via Sabadell: cae otra placa de hormigón de 14 toneladas

Una segunda placa de hormigón se ha desplomado este martes 3 de junio por la noche en el centro comercial Via Sabadell, justo al lado del lugar donde el pasado 20 de mayo cayó otra estructura similar que causó la muerte de un vecino de Rubí de 74 años. El nuevo colapso también se ha producido sobre el establecimiento de Galerías El Tresillo, tienda que ya en su momento se eximía de responsabilidades. Según las estimaciones técnicas, la placa tendría un peso aproximado de 14 toneladas.

Fuentes policiales han confirmado a EL PERIÓDICO que el centro comercial ya tenía previsto que sucediera este nuevo derrumbe, y que por ello la zona ya había sido acordonada, si bien la caída no ha sido provocada. Por ello, tras este incidente no se ha desplegado ningún dispositivo policial adicional, ni se han movilizado los Bomberos. En esta ocasión, no han habido heridos, aunque el suceso ha causado cierta alarma entre comerciantes y visitantes del centro.

Cae otra placa de hormigón en el centro comercial Via Sabadell / C. M.

La tienda afectada estaba cerrada en el momento del colapso. De hecho, el edificio donde ocurrió el siniestro permanece sin actividad, mientras que el resto del complejo reabrió parcialmente solo dos días después del accidente mortal, incluyendo establecimientos como Leroy Merlin, Pepco, Wala o Mediamarkt. “Solo quedará clausurada la actividad en el edificio donde se cayó la fachada”, detallaron a su entonces fuentes del Ayuntamiento, lo que afecta directamente a comercios como Mercadona, Galerías El Tresillo, Tiendanimal o PrimaPrix, entre otros.

Por su parte, el Ayuntamiento ordenó el cierre del edificio y la colocación de vallas de seguridad en torno a la posibilidad de que se volviera a producir un desprendimiento de placas de la fachada antes de que se hagan las reparaciones. Y se pidió a los propietarios que presenten un proyecto para garantizar la seguridad, hasta que no se presente el proyecto no se permitirá la apertura de los comercios del edificio ni se retirará el cierre de seguridad.

El arquitecto especializado en patologías estructurales Lluís Mestre ofreció, tras el primer derrumbe, un análisis preliminar que ya apuntaba a una combinación de errores en el diseño original y al progresivo deterioro de los materiales como causas del colapso. “Se trata de paneles prefabricados de hormigón, de unos 20 centímetros de grosor, con alveolos internos para aligerar peso. Aun así, hablamos de unos 380 kilos por metro cuadrado”, explicó Mestre entonces.

Según sus cálculos, cada panel caído podría pesar entre 12 y 14 toneladas, una carga que supone un riesgo evidente si existen deficiencias estructurales.

Inaugurado en 2012, el Via Sabadell es uno de los centros comerciales más importantes del Vallès Occidental, con una elevada afluencia de público.