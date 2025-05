Ecologistas denuncian vertidos de origen industrial en el río Ripoll en Sabadell y reclaman una intervención del Ayuntamiento

La entidad ecologista Adenc y la Plataforma en defensa del río Ripoll denuncian vertidos de origen industrial en el acuífero a la altura de Sabadell. La incidencia se concreta en un colector que se encuentra justo a la altura de dos empresas dedicadas al tinte textil, por lo que sospechan que los vertidos podrían provenir de ellas por el olor y el color del agua localizada.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento, responsable del sistema de saneamiento en este tramo del río, que intervenga. Fuentes del consistorio han asegurado al ACN que trabajan para mejorar el aliviadero que hay en la zona, y que la empresa más cercana tiene depuradora propia y cumple con los parámetros establecidos.

Los ecologistas señalan que el punto afectado se encuentra en un tramo muy cercano a la actividad de dos empresas, junto al barrio de Torre-romeu. El hallazgo se ha realizado, además, en épocas de lluvias normales o de nula precipitación, por lo que señalan que se trataría de vertidos incontrolados.

"En el río Ripoll se están haciendo vertidos de aguas residuales industriales que no corresponden a lo que permite la ley, vemos que hay colectores del río que están vertiendo de forma ordinaria aguas, cuando sólo deberían verterlas en situaciones extraordinarias de lluvia fuerte o de avenidas extraordinarias", destaca el presidente de la A. "Que haya vertidos puntuales en el río de aguas residuales industriales nos preocupa mucho, porque consideramos que son aguas no controladas, que afectan a la fauna y la calidad del agua del río Ripoll y, en definitiva, hacen que no esté cumpliendo el objetivo que en su momento había habido en relación a su naturalización ya su mejor calidad ambiental", añade.

Concretamente, el colectivo señala que este vertido se produce justo a la altura de la empresa Timsa, y que se ha generado una balsa con agua que apuntan a que está contaminada. Aseguran, además, que no tiene las cualidades de agua regenerada y depurada apta para verter en el cauce público.

"Tienen un contenido de olores, de color y de partículas muy elevadas que no corresponden a aguas residuales urbanas, hay materiales plásticos, materiales textiles y, por tanto, consideramos que el Ayuntamiento debe realizar una intervención", señala Sallas, quien reclama también que la Agencia Catalana del Agua (ACA) analice la situación. En esta línea, asegura que se ríe arriba, justo antes de la salida del colector, no se registran los vertidos, por lo que quedan localizados en este espacio en concreto.

Dentro de los parámetros

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que las comprobaciones realizadas recientemente certifican que la empresa cumple con los parámetros establecidos y que dispone de depuradora propia. En este sentido, fuentes municipales aseguran que últimamente se ha realizado una inversión importante para reducir el color de las aguas que salen de la nave.

Sin embargo, la inspección sobre el terreno permite comprobar que la balsa se ha generado justo a la salida del colector, con un agua de color oscuro y que desprende un fuerte olor. El espacio queda al descubierto, sobre todo después de la retirada de caña americana que el Ayuntamiento impulsó recientemente, y en la que habitan insectos y ranas, entre otros.

Sin embargo, el consistorio asegura que la ACA visitó hace pocos días el espacio, y que "no activó ningún protocolo de emergencia". Remarca, a su vez, que Aigües Sabadell está redactando el proyecto para mejorar la acción del aliviadero, a la vez que el Ayuntamiento está en proceso de redactar el Plan Integral del sistema de saneamiento del río para tener planificada la actuación en todos los aliviaderos del Ripoll.