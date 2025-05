Una tienda en el foco por el accidente mortal de Sabadell pone la responsabilidad sobre el tejado del centro comercial

"Escuchamos un estruendo muy fuerte y en segundos todo se vino abajo". La responsable comercial de Galerías del Tresillo, Anna López, en el centro comercial Via Sabadell, fue la primera en llamar a emergencias tras el derrumbe de parte de la fachada del recinto, que acabó con la vida de un vecino de Rubí de 74 años que paseaba por la zona. "Salimos a la calle y vimos a una persona atrapada bajo los escombros. No dudamos ni un segundo", relata en conversación con este diario.

El trágico suceso ocurrió el martes por la tarde, cuando una losa de hormigón de aproximadamente 14 toneladas cayó desde la cubierta del edificio y aplastó parte de una zona de paso peatonal y un parque infantil, justo frente al escaparate del establecimiento y rompió cristales de la entrada de la tienda. Desde Galerías del Tresillo piden al centro comercial que realice una revisión exhaustiva del estado de la construcción, que se tomen medidas urgentes y les exigen responsabilidades, ya que la situación está generando pérdidas económicas importantes.

La conmoción en la comarca del Vallès fue inmediata. Según ha remarcado la dirección de Galerías del Tresillo, en un comunicado oficial, el incidente no se produjo dentro del local, sino en una zona estructural exterior de Via Sabadell. Como medida preventiva, se ha decretado el cierre temporal de toda la nave afectada, lo que incluye alrededor de una decena de tiendas, entre ellas grandes cadenas como Mercadona, MediaMarkt, Wala, Tiendanimal, Primaprix o la propia Galerías del Tresillo. Podrían ser unos tres meses, según las primeras informaciones.

"Nos han comunicado que el cierre podría alargarse unos tres meses, pero de momento no hay nada definitivo"; aclara López, que subraya que el interior de la tienda no sufrió daños estructurales. "El escaparate y la puerta se rompieron por el impacto, pero dentro no ocurrió nada. Pudimos evacuar rápidamente a los dos clientes que había en ese momento y a todo el equipo". La empresa ha ofrecido apoyo psicológico a los cinco trabajadores del local y ha reubicado la atención al cliente en otros puntos de venta. "Contamos con 22 tiendas en Catalunya y hemos reforzado la atención telefónica para seguir ofreciendo servicio sin interrupciones", apunta López.

Desde la gerencia del centro comercial, Xavier Alemany, ha confirmado que el bloque afectado permanecerá clausurado mientras se evalúan los daños y se revisa a fondo la estructura. Alemany ha apuntado a posibles errores en el diseño o construcción original del edificio como principal hipótesis del colapso.

Por parte de Galerías del Tresillo, la dirección ha lamentado profundamente la tragedia y transmite sus condolencias a la familia de la víctima. El texto subraya que el accidente "no se produjo en el interior de nuestra tienda ni en ninguna zona bajo responsabilidad de Galerías del Tresillo". Y añade: "Nuestra tienda permanecerá cerrada durante los próximos meses, al igual que otros comercios ubicados en la misma nave afectada del complejo. Esta decisión tiene como objetivo priorizar la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes".

El establecimiento de Via Sabadell es uno de los que mayor volumen de facturación genera para la cadena. "Se trata de una de las tiendas más potentes que tenemos, junto a las de Diagonal y Tarragona", afirma López. A pesar del impacto operativo que supone este cierre temporal, la compañía descarta cualquier tipo de negligencia. "El edificio es de 2012 y no había señales de deterioro. Nunca pensamos que pudiera suceder algo así".

Por ahora, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del desplome, mientras técnicos del centro comercial trabajan contrarreloj en la evaluación de riesgos. Las pérdidas económicas para los negocios afectados aún no se han podido calcular, pero se anticipan importantes.