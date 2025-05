¿Qué ha pasado en el centro comercial Via Sabadell? Las claves del accidente que ha causado un fallecido

La muerte de un hombre de 73 años tras caerle encima un panel de hormigón de 70 metros cuadrados en el exterior del centro comercial Via Sabadell ha conmocionado tanto a la cocapital del Vallès como a la ciudad de Rubí, de donde era vecino la víctima. Horas después del trágico accidente, técnicos municipales y personal del propio centro comercial revisan los diferentes establecimientos del complejo comercial, que se mantendrá cerrado hasta que se haya comprobado la estructura externa del recinto. A continuación, algunas claves para entender mejor el suceso.

A las 15:52 horas de la tarde del martes, los Bombers de la Generalitat reciben el aviso de un accidente mortal en el centro comercial Via Sabadell, situado junto al límite municipal de Badia del Vallès. Un panel de hormigón de seis por 12 metros, que cubría la pared exterior de la tienda 'Galerías del Tresillo', cedió desde una altura de unos 12 metros y acabó con la vida de un vecino de Rubí, de 73 años de edad. El plafón que se desprendió de la pared medía unos 70 m², aunque no se ha podido determinar su peso exacto (se presume que rondaría las 10 toneladas), según explicó el subjefe del operativo de Bombers, Jordi Massaguer.

El centro comercial Via Sabadell fue inmediatamente desalojado. Por precaución, y debido a que el sistema constructivo es idéntico al del edificio siniestrado, también se desalojó el ala situada al otro lado de una explanada central donde se encuentra una tienda de electrónica y electrodomésticos y otra de deportes. Al llegar, los bomberos empezaron a trabajar para esclarecer las posibles causas del siniestro y asegurar que los plafones de las dos tiendas adyacentes a la que sufrió el accidente no estaban dañados. El cuerpo revisó el anclaje de los mencionados paneles y concluyó que no presentaban daños estructurales. Así, a las 21:30 horas del martes, Bombers de la Generalitat traspasó la custodia del lugar al Ayuntamiento de Sabadell, que desplazó al arquitecto municipal para estudiar las causas del desprendimiento y confirmar que no hay peligro de subsiguientes derrumbes. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer el motivo del siniestro.