Presión vecinal en Sabadell para blindar como patrimonio histórico el entorno del Castell de Can Feu

El futuro del entorno del Castell de Can Feu de Sabadell (Vallès Occidental) vuelve al centro del debate municipal. La Associació Cultural Can Feu ha presentado una moción que se votará en el pleno del Ayuntamiento de Sabadell este próximo 26 de mayo, en la que se exige que el consistorio solicite a la Generalitat de Catalunya la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) para el conjunto que rodea el castillo: jardines, murallas, garitas de defensa, la capilla barroca del siglo XVII, así como el Torrent de Can Feu y los campos próximos.

La moción llega después de que, en enero de 2024, la Torre d’en Feu obtuviera la máxima distinción patrimonial como BCIN, tras años de lucha de la entidad local. “El castillo es Bien Cultural de Interés Nacional. Lo pedimos nosotros, lo peleamos y finalmente nos lo concedieron”, recuerda Aleix González, vocal de la Associació Cultural Can Feu.

Jardines del Castillo de Can Feu en 1913 / Cedida

"Un entorno desprotegido"

Mientras que el castillo goza ya de la máxima protección, el entorno permanece con una figura de tutela menor, la de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Para la asociación, esto es claramente insuficiente. “El entorno está muy mal conservado. Hay un torrente que en principio está protegido a nivel local, pero con las obras del soterramiento del tren se han hecho destrozos muy importantes. La vía se inundaba muchísimo, y para evitar esas inundaciones se excavó sin control. Ahora todo está abandonado y lleno de agua”, denuncia González.

Desde la entidad recuerdan que, según la propia Generalitat, cuando un bien es declarado BCIN, también se puede declarar su entorno con esa misma figura. Pero hay una condición imprescindible que es que la solicitud debe hacerla el propietario. “La Generalitat nos lo dijo claramente: siempre que hay un bien BCIN, se puede declarar también el entorno, pero eso lo tiene que pedir el Ayuntamiento”, afirma el portavoz vecinal.

Acceso a más fondos

La moción registrada exige que el Ayuntamiento inicie los trámites para ampliar la protección. “Lo que pedimos con esta moción es que se vote en el pleno para que el consistorio solicite formalmente a la Generalitat que declare las murallas y el entorno como BCIN”, subraya González. A su juicio, esta protección no solo garantizaría la conservación futura del conjunto, sino que también permitiría que “todo lo que se haga allí cuente con el visto bueno de la Generalitat, como ya ha pasado con las obras del soterramiento”.

La catalogación como BCIN también tiene implicaciones económicas positivas: permite acceder a más y mejores subvenciones. “Es una oportunidad. Se pueden pedir ayudas a la Generalitat, al Estado y también a Europa. Hay muchas más opciones de financiación si el entorno tiene esta protección”, destaca el vocal de la asociación.

Supervisión constante

La Associació Cultural Can Feu lleva años actuando como un verdadero vigilante del patrimonio. “Cada quince días enviamos informes a la Generalitat sobre el estado del castillo y su entorno. Hacemos un seguimiento constante”, explica González.

Con esta nueva moción, la entidad espera que el Ayuntamiento dé un paso firme en la protección integral de un espacio considerado una joya histórica de Sabadell. “Ya logramos que se protegiera el castillo. Ahora falta proteger lo que lo rodea. La responsabilidad está en manos del consistorio”, concluye.