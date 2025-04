El buen tiempo llena el centro de Sabadell en un Sant Jordi excepcional: "Es un día especialmente intenso"

El buen tiempo ha empujado a centenares de sabadellenses a llenar las calles del centro de la ciudad, de forma excepcional, según los libreros, en comparación con otros años. Si bien en otras ediciones de la Diada la mayor afluencia de personas se concentraba por la tarde, en esta ocasión las calles se han llenado de visitantes desde primera hora, decididos a cumplir con la tradición y conseguir su rosa y su libro.

En Sabadell se prevé que uno de los autores más vendidos sea el escritor local Roc Casagran, Premi Sant Jordi con Somiàvem una illa, aunque compartirá protagonismo con otros nombres como Xavier Bosch, Toni Cruanyes o Sílvia Soler. En cuanto a las rosas, la tradicional sigue ocupando el podio, aunque este año se ha registrado un aumento en la demanda del rosal de pitiminí.

Este año, libreros y floristas han detectado un ambiente más animado desde el martes en lo que respecta a ventas y encargos, una situación que atribuyen al hecho de que la Semana Santa ha caído muy cerca de la Diada. “Está siendo muy intenso. Creíamos que, al caer en miércoles y ser lectivo, la gente vendría más por la tarde, pero se han marchado por Semana Santa y están viniendo mucho entre ayer y hoy”, explica Eduard Atao, de la librería Librerío de la Plata.

La misma percepción tiene Clara Barceló, propietaria de la floristería Vuket, quien detalla que han vivido un repunte de actividad y que este Sant Jordi parece haberse repartido en dos jornadas en lugar de una sola. “La gente ha venido muy contenta de Semana Santa y lo hemos notado. Ayer ya parecía Sant Jordi, y está siendo mucho mejor que el año pasado”, apunta.

En lo que respecta a ventas, la rosa tradicional sigue siendo la más vendida y también la más visible en las calles de la capital vallesana, con la roja individual como reina absoluta. Aunque también se ven algunas de otros colores, como la azul. “Este año hemos notado que también nos piden mucho el rosal de pitiminí”, añade Barceló.

Los más vendidos, en catalán

En cuanto a los libros, un autor local parece dominar las apuestas de los vendedores en las paradas instaladas en la plaça Doctor Robert. “Uno de los que más tirón tiene es el Premi Sant Jordi, Roc Casagran, con Somiàvem una illa”, señala Lourdes Lafuente, responsable de la tienda Abacus de Sabadell.

Aunque no se atreven a adelantar con exactitud quiénes acompañarán a Casagran en el podio local, auguran que Xavier Bosch (Diagonal Manhattan), Toni Cruanyes (La dona del segle) y Sílvia Soler (Cor fort) estarán entre los más vendidos de esta Diada.

Un día para disfrutar

La sensación generalizada en la calle es que esta mañana de Sant Jordi ha sido excepcionalmente multitudinaria, y eso se ha notado tanto en las paradas como entre los propios viandantes. “Creo que este año hay mucha gente, quizás porque hace muy buen día”, explicaba Jordi Ferrer, que celebraba su santo con unos amigos y su mujer.

Entre los visitantes, muchos alumnos de escuelas e institutos de la zona que curioseaban y participaban en actividades organizadas por sus centros vinculadas a la Diada, pero también muchas parejas que han podido compartir la mañana juntos. “Me gusta porque podemos pasear por la Rambla, comprar la rosa… es un día muy bonito que podemos compartir”, comenta Paula Martín.

Su pareja, Joel del Toro, vivía por primera vez un Sant Jordi de mañana. “Habitualmente no puedo porque trabajo, y no me esperaba que hubiera tantísima gente. Hay un ambiente muy bonito”, añade.

El centro, además, se ha llenado de actividades, como una cantada de canciones tradicionales a cargo de una coral en la plaça Sant Roc o un espacio de cuentacuentos, donde muchas familias se han acercado con sus hijos. “He venido con mi hijo Biel, hemos desayunado, paseado, y ahora nos hemos parado a leer cuentos. Él es pequeño, pero ya empieza a entender la tradición”, destaca Míriam Gonzàlez, sentada con un cuento en la mano en la carpa de las Biblioteques Municipals de Sabadell en el Racó del Campanar.

La previsión es que por la tarde el flujo de gente se intensifique, como es habitual, con la salida de los niños de la escuela, momento en que muchas familias rebuscarán entre libros y participarán en las actividades programadas por las calles del centro.