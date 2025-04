Sabadell pone a punto las fuentes ornamentales para cuando decaigan las restricciones por la sequía

El Ayuntamiento de Sabadell ha empezado esta semana a poner a punto las fuentes ornamentales de la ciudad, que están cerradas desde finales de 2022 por el plan de sequía. El consistorio ha comenzado a revisar los mecanismos para garantizar que se puedan poner en funcionamiento una vez que la Generalitat relaje las medidas activas hoy en día y permita que entren en funcionamiento estos puntos de agua. El consistorio reclama, además, que en cuanto decaigan las restricciones se trabaje para revisar el plan de sequía y que no se penalice por igual a todos los ayuntamientos, dado que en el caso de Sabadell se defiende una gestión cuidadosa del agua a través de su regeneración para usos diversos, como el del riego del espacio público.

La primera de las fuentes que se ha empezado a evaluar es la del paseo de la plaza Major, que sólo ha funcionado unas pocas semanas desde su puesta en funcionamiento, dado que lo hizo poco antes de la prohibición de tener manantiales operativos en las ciudades. Se trata de un elemento central del paseo, un espacio castigado durante los últimos años por obras y por el retraso en la definición de cómo debía ser, y que una vez urbanizado se dotó de manantiales con luces de colores y un arco con una cascada de agua en la que se emiten imágenes con un proyector.

Con las lluvias de las últimas semanas y con los pantanos con tendencia al alza, se prevé que el Govern elimine algunas de las restricciones vigentes en los últimos años vinculadas al uso de agua. "Esperando que la Generalitat tome esta decisión, lo que estamos haciendo es prepararnos, revisando el sistema de funcionamiento de las fuentes", explica el primer teniente de alcaldesa, Eloi Cortés.

El objetivo es adelantarse y tenerlo todo listo para que en cuanto el Gobierno haga pública la caída de las restricciones se pueda iniciar el procedimiento para encender las fuentes. No empezarán a manar, sin embargo, el mismo día que se haga el anuncio: "Una vez podamos hacer circular el agua, necesitaremos unos 15 días mínimo para poder hacer todas las pruebas del circuito o las de legionelosis para garantizar que el agua está en condiciones óptimas", añade.

Esto comporta, pues, revisar que todos los mecanismos están en condiciones para volver a brotar el agua, pero que además no pueden generar ningún tipo de complicación de salud pública. En el caso de las fuentes del paseo, además, deberá revisarse el sistema de iluminación, así como la megafonía que acompaña a los espectáculos de luz, agua y música que ya se llevaron a cabo en el breve período en el que funcionaron las fuentes.

Revisión de las medidas del plan de sequía

Cortés también destaca el esfuerzo realizado en estos meses, tanto la ciudadanía, que ha reducido el consumo de agua en los hogares, como la administración, que ha tenido que trabajar para gestionar el sistema hídrico. En el caso de Sabadell, se ha trabajado por impulsar un sistema de regeneración de agua, que cuando esté plenamente operativo supondrá un 20% del total que se consume en la ciudad.

Hemos hecho una inversión en renovar la red, en impulsar el agua regenerada y la captación del agua freática, y esto debe seguir siendo así porque somos municipio pionero, por tanto, este trabajo debe hacerse para estar más preparados de cara a una posible sequía en unos años”, destaca Cortés. Sin embargo, este trabajo no ha permitido que la ciudad haya disfrutado de un plus en el tratamiento en cuanto a restricciones, algo que no consideran ajustado al esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento.

"No era justo que se nos tratara igual que los municipios que no tenían agua regenerada, nosotros tenemos para limpiar las calles desde hace muchos años, y podíamos regar todas las zonas verdes con ella, y, sin embargo, no nos acababan de dejar", lamenta. Es por este motivo que considera que en el momento en que decaigan las restricciones debería plantearse una revisión de las restricciones que no penalicen a aquellos ayuntamientos que han hecho el trabajo: “Nosotros hemos desarrollado mucho más toda la infraestructura y, por tanto, todavía somos capaces de producir más agua regenerada y de reducir el consumo de agua potable”, concluye.