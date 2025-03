Mossos investiga un nuevo "ataque con artefactos explosivos" contra colectivos en Sabadell

Movimientos sociales y políticos de Sabadell (Vallès Occidental) han vuelto a denunciar "ataques con artefactos explosivos". En total, se han presentado dos denuncias: una por parte del Casal Popular Can Capablanca, interpuesta la semana pasada, y otra, la más reciente, por parte de la Crida per Sabadell, tal y como han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a este diario. No obstante, activistas manifiestan un tercer ataque contra el colectivo feminista Bruixes del Nord, aunque los Mossos no han confirmado su denuncia.

El pasado sábado 15 de marzo, durante la 'calçotada' popular organizada por Can Capablanca, un grupo lanzó un "artefacto explosivo desde la parte trasera del escenario hacia la zona donde se realizaba el baile posterior a la comida", explican miembros de la organización. "La detonación provocó una fuerte explosión y una densa nube de humo"; sin embargo, no causó heridos, según aseguraron en un comunicado. Este miércoles 26 de marzo, han reivindicado que "no fue un hecho aislado". Esa misma noche, dos miembros de la Crida per Sabadell, un grupo municipal de izquierdas, sufrieron un ataque similar en su domicilio particular.

"Es un acto de extrema gravedad", ha denunciado el concejal Oriol Rifer en rueda de prensa. Según ha detallado, el artefacto utilizado era de fabricación casera. Aunque tampoco hubo heridos en este segundo ataque, también han iniciado acciones legales.

En un comunicado conjunto, los colectivos atacados denuncian que estos hechos se producen "en un contexto de auge de la extrema derecha tanto a nivel local como internacional". "Llevamos tiempo alertando de esta escalada, y ahora los hechos nos dan la razón", ha insistido Rifer, quien también ha criticado la inacción del gobierno municipal ante esta violencia.

"Esperamos que las autoridades actúen con determinación. Estos hechos están tipificados en el Código Penal", ha remarcado Rifer, haciendo un llamamiento a la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), para que intervenga y traslade el asunto a la Conselleria d’Interior. "Confiamos en que la investigación avance con rapidez y que no tengamos que lamentar meses e incluso años de impunidad", ha concluido.