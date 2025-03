El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos asegura que ha sido "víctima" de las alcantarillas del Estado y de las de Catalunya

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha asegurado que él es "víctima" de las alcantarillas del Estado y de Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha explicado que el comisario José Manuel Villarejo intentó que participara en la 'operación Catalunya' para perjudicar al independentismo.

Bustos ha reconocido que se reunió con Villarejo en Madrid y que le pidió información que pudiera comprometer al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El exalcalde asegura que no lo hizo y ha dicho que aprecia personalmente a ambos. Bustos cumplió pena de prisión por un delito de tráfico de influencias, después de haber pedido a un policía local que retirara multas de tráfico a sus familiares.

En cambio, Bustos ha apuntado contra la exlíder del PP, Alícia Sánchez-Camacho, y la ha implicado directamente en la 'operación Catalunya'. De hecho, ha explicado que fue ella misma quién le advirtió que tenía el teléfono pinchado por la policía.

En cuanto al caso Mercuri, ha dicho que se trata de "una operación político-judicial" y ha recordado que él quedó absuelto de este caso. "He sido víctima de las alcantarillas del Estado y de las de Catalunya. Ha precisado que "no de la Generalitat, sino de algún responsable policial y de algunos responsables políticos que toleraron y facilitar la operación", ha denunciado.

En esta línea, ha asegurado que "algunos" han utilizado su lugar de responsabilidad para ir en contra de él: "Llevo 14 años en silencio, pero no todo vale".

Ha admitido que ha cometido "errores" como "hablar bien de personas para ser contratadas como personal de confianza" o "llamar para quitar dos multas a su hijo y a otra persona". "Pero un error que se convierta en delito y que acabe en prisión, esto es muy duro", ha añadido.

Sobre su situación actual, el exalcalde de Sabadell ha asegurado no tener apenas vida social, ha explicado que está centrado en su familia y ha sostenido querer "reconstruir" su vida "sin saber nada de política". "Mis médicos me recomiendan que cuide a la gente que me trata bien, eso es lo que me da la vida, no tengo nada más", ha añadido.

Bustos se ha mostrado decaído ante la posibilidad de volver a entrar en la cárcel: "Anímicamente, no estoy bien, hay procesos judiciales pendientes y tengo miedo de volver a la cárcel", ha lamentado en el tramo final de la entrevista, cuando se le ha notado más abatido: "Más de una vez he pensado que no merecía la pena vivir de esta manera". De hecho, Bustos ha llegado a aseverar que ha llegado a pensar en el suicidio tanto dentro como fuera de prisión: "Juro por mi padre y mi madre que no pensaba que lo que estaba haciendo era un delito", ha declarado.