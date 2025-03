Del ballet al éxito empresarial: una emprendedora revoluciona el ‘barre’ en el Vallès

Cuando Roser Prat se calzó sus primeras bailarinas a los seis años, difícilmente imaginó que dos décadas después lideraría una tendencia que ha calado en el Vallès Occidental. Menos aún que lo haría con una disciplina que, en ese momento, ni siquiera existía en España: el 'barre'. A sus 25 años, esta emprendedora sabadellense ha logrado convertir esta práctica, que fusiona la precisión del ballet, la funcionalidad del pilates y la relajación del yoga, en un fenómeno que no para de crecer, con lista de espera incluida y cientos de fieles seguidoras.

Su centro, bautizado como Espai Barre, abrió sus puertas en septiembre de 2024 con una inversión inicial de menos de 5.000 euros. Siete meses después, ha superado las 280 alumnas y ya está en plena preparación para inaugurar, en abril, un segundo estudio que será cuatro veces más grande.

La historia de Espai Barre comenzó con un acto de fe. Roser descubrió esta disciplina mientras navegaba por redes sociales y quedó fascinada. Sin embargo, en aquel entonces solo se ofrecían clases en Barcelona, lo que la obligaba a hacer largos trayectos en tren. “Pensé: ¿por qué no traerlo a Sabadell?”, recuerda.

Con la intención de testar la idea, organizó una primera clase de prueba en una escuela de danza, con la esperanza de reunir a una veintena de personas. Se presentaron más del doble de lo esperado. Fue en ese momento cuando Roser comprendió que había tocado fibra sensible: “Entendí que aquí había algo”, señala.

Lo que vino después fue un auténtico salto al vacío: abrir su propio estudio sin saber si la disciplina sería entendida o aceptada en la ciudad. Pero su intuición no le falló. Pronto, el local de 40 metros cuadrados se quedó pequeño, y ahora la expansión es inminente. “Si lo hubiera pensado dos veces, quizás no lo habría hecho. Pero vi la oportunidad: las influencers ya lo practicaban y en el Vallès no se ofrecía. Si no apostábamos por ello, todo se quedaría en Barcelona”, afirma.

Un refugio femenino en Sabadell

Más allá de ser una novedad, el éxito de Espai Barre radica en la comunidad cercana que ha logrado crear. “Queríamos un espacio donde cualquier persona pudiera sentirse cómoda, sin importar si tenía experiencia en ballet o si era la primera vez que se ponía en movimiento”, explica Roser. El perfil de sus alumnas es claro: mujeres de entre 30 y 50 años que buscan una alternativa al gimnasio tradicional. “Muchas se sienten fuera de lugar en las salas de pesas. Quieren un sitio donde moverse con confianza, sin presiones”, dice. “Los hombres tienen la puerta abierta, pero ninguno ha venido a probarlo”.

El estudio refleja esta filosofía: un ambiente minimalista, con colores neutros, iluminación cálida y la icónica barra, que le da el nombre en francés a este disciplina, anclada a la pared. La propia Roser, junto a su familia y amigas, pintó las paredes, colocó los espejos y el parqué de lo que antes era una peluquería.

Roser Prat practicando 'barre' en Espai Barre / Jordi Cotrina

Ahora, en Sant Cugat y Terrassa

Hasta hace unos meses, el ‘barre’ no tenía presencia en la comarca. Hoy, la tendencia se expande a gran velocidad: en los últimos cuatro meses han abierto dos nuevos estudios en Sant Cugat y Terrassa. Espai Barre, pionero en el Vallès Occidental, ha sido el motor de este auge. Sus clientas llegan de localidades como Bellaterra, Castellar del Vallès o Matadepera, dispuestas a probar una disciplina que en ciudades como Nueva York o Londres es habitual en los gimnasios de élite.

El auge del barre tiene mucho que ver con la visibilidad que ha ganado en redes sociales. Celebridades como Natalie Portman, Gisele Bündchen o Sarah Jessica Parker lo han integrado en sus entrenamientos. También las 'influencers' Zina Fashionvibe o Emelie Lindmark, conocida como Emitaz, también han contribuido a su popularización. Parte de su éxito se debe a su accesibilidad: no es necesario tener experiencia previa en danza, y su bajo impacto lo convierte en una opción apta para cualquier edad.

¿El futuro? Expansión e innovación

Con la demanda disparada, Roser ya está trabajando en la apertura de un segundo estudio en Sabadell, que cuadruplicará el tamaño del actual y sumará nuevas propuestas. Entre ellas, destaca la llegada del Pilates Reformer funcional, una disciplina todavía desconocida en la zona que combina la metodología del pilates con máquinas especializadas.

“El 'fitness' está cambiando muy rápido y queremos que Sabadell no se quede atrás”, asegura. Abrir un negocio desde cero no ha sido tarea fácil: gestiones administrativas, la creación de una marca propia y la constante comunicación con sus clientas. Pero la respuesta ha sido clara. “Cuando ves la energía que se genera aquí dentro, entiendes que todo el esfuerzo ha valido la pena”, concluye.

Lo que comenzó como una solución personal se ha transformado en una pequeña revolución que ha cambiado “la forma en que muchas mujeres entienden la actividad física. Y eso es algo que debemos celebrar”, sentencia la joven emprendedora.

