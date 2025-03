La Audiencia de Barcelona confirma la absolución de la exconcejal de Sabadell a quien la alcaldesa denunció por amenazas

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la absolución del exconcejal de Sabadell Jesús Rodríguez, a quien la alcaldesa Marta Farrés denunció por amenazas y coacciones. La justicia le absolvió hace un año, y Farrés lo recurrió pidiendo la nulidad de la sentencia porque creía que no se habían valorado bien las pruebas. Pero la Audiencia da por buena toda la sentencia inicial.

El tribunal recuerda que Farrés prescindió de Rodríguez para las elecciones del 2023, lo que motivó un correo del concejal advirtiendo de “anomalías” a la empresa pública SMATSA. Después, ambos tuvieron una reunión "hostil", dice el juez, que apunta que las versiones contradictorias de ambos en el juicio no permiten concluir que hubiera ningún comportamiento delictivo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso el ACN, la sección octava de la Audiencia recuerda que Farrés declaró en el juicio del juzgado de Sabadell relatando que el 16 de marzo del 2023 le comunicó a Rodríguez que no contaba con él para la lista electoral por el “descontento” de su labor hasta el momento.

Según Farrés, el concejal quiso negociar sus condiciones económicas cuando recuperara su puesto de trabajo como funcionario, y al día siguiente le envió un correo electrónico al que se sintió coaccionada. En la audiencia, la alcaldesa informó que Rodríguez le advirtió que “informaría de temas relacionados con el manejo del contrato con SMATSA” si no era incluida en la candidatura electoral.

El tribunal responsable de resolver la apelación recuerda que el correo fue analizado en el juicio y “se descartó que hubiera expresiones amenazantes o coercitivas”. Si bien se constata que Rodríguez indicó que las anomalías “rozaban la prevaricación y la connivencia con SMATSA”, también apunta que el concejal indicaba que esperaba que se corrigiera la situación y se depuraran responsabilidades. Al mismo tiempo, el concejal terminaba el correo diciendo: "Ahora está más claro el interés que tiene para que deje de ser concejal y entiendo muchas más cosas".

La Audiencia concluye que en el correo electrónico el concejal "no imputa a ninguna persona concreta las irregularidades o instrucciones que se consideran ilegales". "No sólo las expresiones no tienen una gravedad suficiente para justificar una sanción penal, sino que son genéricas, sin identificar a la persona concreta que pudiera ser destinataria del mal anunciado", afirma el tribunal.

Respecto a la reunión posterior al correo, el tribunal recuerda que Farrés explicó al juicio que se había oído objeto de chantaje porque Rodríguez le había dicho que "pondría mierda respecto a la contrata de SMATSA" si no iba a la lista electoral y añadía: "Iré a por tus amigos y todos vosotros", en relación a hacer público el correo.

Las declaraciones de Farrés a la vista, dice el tribunal, fueron corroboradas en el mismo juicio por su mano derecha, el teniente de alcalde Pol Gibert, que había estado presente en la reunión en la que le comunicaron a Rodríguez que no iría con ellos a las elecciones. Durante la vista judicial, Gibert aseguró que ese día Rodríguez les amenazó con un “os arrepentirás”. Sobre la reunión posterior al correo electrónico, Gibert no estaba y en el juicio no relató ninguna de las expresiones expuestas previamente por Farrés.

En cuanto al exconcejal denunciado, la Audiencia recuerda que durante el juicio mantuvo una versión distinta y relató que Farrés le había recriminado el envío del correo como herramienta de presión para incluirlo en las listas. Según Rodríguez, ésta no era su intención y aseguró que él pretendía “resolver todo lo que constaba en el correo electrónico antes de dejar el cargo”.

Analizadas todas las pruebas, el tribunal dice que no ve motivo alguno para anular la sentencia inicial. Constata que existen versiones contradictorias y una “falta de corroboración periférica del testimonio de la denunciante [Pol Gibert]”. "Tampoco hay una omisión del razonamiento", añade el tribunal, que confirma la absolución de Rodríguez y recuerda que esta resolución no admite recurso.

Rodríguez pide reparar su derecho al honor

En una publicación en las redes sociales, Jesús Rodríguez ha destacado que la Audiencia ha sido "firme y taxativa" a la hora de confirmar su absolución, y ha avanzado que ejercerá "todas las acciones legales necesarias" para resarcir su honor y exigir responsabilidades a quienes le han "atacado" hasta ahora. El exconcejal asegura que el proceso judicial de estos dos años le ha causado un "daño irreparable" en el ámbito personal y profesional.