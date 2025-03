El presidente de los defensores ciudadanos: "Todas las grandes ciudades de Catalunya deberían tener un síndico"

El Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha sido elegido nuevo presidente del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD). La Asamblea de la entidad aprobó el pasado 20 de febrero su nombramiento en sustitución de Carles Aluju, Síndic de Rubí, quien renunció al cargo por motivos personales. Entre los principales objetivos de la nueva presidencia destaca la consolidación y ampliación de las herramientas a disposición de las sindicaturas locales, así como el impulso a la tramitación de la Ley de Sindicaturas Locales de Catalunya. Además, se busca reforzar el trabajo en red entre los miembros del FòrumSD para facilitar recomendaciones a los ayuntamientos que contribuyan a promover los principios "de buena administración y transparencia".

Pregunta (P). ¿Cuál es el papel del Fòrum de Síndics Locals?

Respuesta (R). El Fòrum es el espacio donde compartimos experiencias y defendemos la figura de los síndics locales. Trabajamos para fortalecer su función y fomentar la creación de nuevas sindicaturas en municipios que todavía no las tienen. Queremos que los ayuntamientos comprendan que nuestra labor mejora la administración, garantiza transparencia y acerca la gestión pública a la ciudadanía.

P. ¿Por qué es importante contar con un síndicO local?

R. Porque es una institución de proximidad. La gente necesita un espacio donde ser escuchada, sin barreras ni burocracia excesiva. A menudo recibimos quejas de ciudadanos que simplemente buscan una explicación o una solución sencilla, algo que muchas veces la administración no proporciona de forma clara. Hay grandes ciudades que a día de hoy no cuentan con un síndic y deberían hacerlo. Sin ir más lejos: Tarragona o Granollers. Todas las capitales de comarca deberían tener esta figura en Catalunya.

P. ¿Cuál es el principal obstáculo para crear una sindicatura local?

R. En muchos casos, la falta de voluntad política. Algunos ayuntamientos prefieren que los ciudadanos acudan a la Síndica de Catalunya en vez de tener un síndico local que pueda fiscalizar de cerca su gestión. La existencia de una sindicatura implica mayor transparencia y una revisión independiente, algo que no siempre resulta cómodo para los gobiernos locales. Pero un síndico no es un enemigo, sino una herramienta que fortalece la democracia.

P. ¿La Ley de Sindicaturas Locales en trámite en el Parlament podría cambiar esta situación?

R. Podría ser un incentivo. Actualmente, la ley está en fase de comisión y, si todo sigue su curso, en un año podría aprobarse. Si finalmente establece que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben contar con un síndico, dará un gran impulso a nuestra labor. No obstante, los ayuntamientos no necesitan esperar a que se apruebe la ley, pueden empezar a crear sindicaturas desde ya.

P. ¿Cómo se podría incentivar a los municipios para que creen síndics locales?

R. Es una cuestión de coherencia. Si un dirigente político habla de transparencia, debería respaldar con hechos la creación de un síndico. Crear una sindicatura es fácil: solo se necesita aprobar un reglamento en el Pleno municipal y escoger a la persona adecuada, alguien de consenso, sin vinculación política y con una clara vocación de servicio.

P. ¿Cuáles son las principales quejas que reciben las sindicaturas?

R. La falta de respuesta de los ayuntamientos. También es habitual que la gente no entienda la documentación administrativa y necesite ayuda para interpretarla.

Josep Escartín, recién nombrado presidente del Fòrum de Síndics Locals, en el ejercicio de sus funciones como Síndic de Greuges municipal / Victòria Rovira

P. ¿Y en el caso de Sabadell?

En la ciudad hay muchas quejas sobre la tasa de residuos y la falta de respuesta del Ayuntamiento, algo que preocupa también a otras ciudades. Pronto publicaremos un informe sobre las principales preocupaciones de la gente.

P. ¿En qué punto están las sindicaturas locales en el Vallès?

R. No todos los ayuntamientos se toman en serio la sindicatura. Algunos no la dotan de recursos suficientes o dificultan su trabajo. Esto desvirtúa su función y perjudica a la ciudadanía.

P.¿Cómo pueden mejorar los ayuntamientos en este aspecto?

R. Primero, apostando por la sindicatura y dotándola de recursos suficientes. En municipios grandes, esta figura debe ser a jornada completa y con un sueldo digno. Si no, estamos condenando el cargo a personas jubiladas o sin medios para dedicarse a ello.

P. ¿Qué le motiva a seguir en este cargo?

R. Siempre he estado vinculado a causas sociales. Creo en la proximidad y en el papel fundamental del ámbito local para mejorar la vida de la gente. Si conseguimos que más ayuntamientos creen sindicaturas y que estas sean efectivas, habremos dado un gran paso hacia una administración más justa y transparente.

P. ¿Qué mensaje le daría a los ayuntamientos que aún no han creado un síndico?

R. Que no hay excusas. Si de verdad creen en la transparencia y en la proximidad con la ciudadanía, deben apostar por la sindicatura local. No se puede hablar de buena administración si no se ofrece un mecanismo real para que la gente pueda expresar sus quejas y ser escuchada.

