Sabadell ultima los trabajos en la red de agua regenerada para reducir el uso de la potable en un 20%

Sabadell (Vallès Occidental) ultima los trabajos que deben permitir enviar agua regenerada al barrio de Can Gambús, en fase de expansión, y llegar a un ahorro del 20% de agua potable en el consumo local. Se trata de una actuación enmarcada en la política local de ahorro de agua, que convierte a la ciudad en la que más uso hace de origen regenerado de toda Cataluña. La alcaldesa, Marta Farrés, ha destacado que en la localidad se está trabajando para hacer las cosas correctamente en este sentido, y ha reclamado una flexibilización de las restricciones en contexto de sequía como reconocimiento a este esfuerzo, como la apertura de fuentes ornamentales y su uso de recreo para los niños en época estival.

La ciudad ha impulsado en los últimos años la recuperación de agua para usos como el riego de parques y jardines y la limpieza, llenar las cisternas de viviendas en barrios de nueva creación o abastecer a los polígonos industriales, entre otros. Se trata de acciones que sumadas al uso de agua freática permiten alcanzar un ahorro del 20% de agua portable para el uso habitual.

La regeneración de agua supone recuperar hasta 2 hectómetros cúbicos de la depuradora situada en Sant Pau de Riu-sec y que proviene del subsuelo, y que posteriormente se distribuyen en la ciudad. En el caso de parques y jardines donde no se dispone de red de abastecimiento, esta distribución se realiza con camiones cisterna, si bien existen espacios de la ciudad a donde llega a través de una tubería.

Es en este contexto en el que se está trabajando para hacerla llegar al barrio de Can Gambús, donde ya el pasado 2024 la mitad del agua consumida era de origen regenerado. "Se han construido 3,2 kilómetros de nuevas tuberías que se suman a los 8,6 kilómetros que ya teníamos en Sant Pau-Riu-sec y, por tanto, en estos momentos ya tendremos 12 kilómetros de red de agua regenerada en Sabadell", ha explicado la alcaldesa, Marta Farrés.

Con todo, en la depuradora se está trabajando en la instalación de un grupo de presión que permitirá hacer llegar el agua a más emplazamientos: “Permitirá ampliar estos usos para limpiar, para regar, para llegar a los polígonos y también estamos trabajando tanto con la ACA como con el AMB para realizar una red supramunicipal de agua regenerada que en espacios como el Parque del Alba o la UAB.

En cuanto a las empresas, Farrés ha destacado que Aigües Sabadell ya ha contactado con firmas que están interesadas en disponer de este tipo de abastecimiento: "Varias empresas ya se han puesto en contacto con polígonos para poder utilizar este agua regenerada y también, muy importante, potabilizar una parte, en este caso, agua llena con todas, para que todas las minas y pozas,

El sistema de bombeo que se está ultimando en Sant Pau de Riu-sec permitirá llevar el agua hasta Can Gambús dispone, se suma a la construcción de la tubería, de un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,5 ha sido financiado por la ACA: “Llevamos el agua a Can Gambús, me darle un impulso también a la industria y la idea es llevarlo al polígono Sud-oeste y al barrio de Gràcia para que las industrias y los comercios de nuestra ciudad ganen competitividad”, ha añadido el presidente de Aigües Sabadell, Enric Blasco.

Premio al trabajo realizado

Farrés ha destacado que esta inversión ha permitido un ahorro considerable y sostenido de agua potable en los últimos años, algo destacado sobre todo en época de sequía. En este sentido, ha lamentado que a pesar de este trabajo se les apliquen las mismas restricciones de uso que en otros municipios donde no se ha realizado una actuación como las que se llevan a cabo en la localidad, permitiendo, por ejemplo, la apertura de fuentes ornamentales.

"Nos gustaría mucho que hubiera un cambio de normativa y que se nos posibilitara, como mínimo, a la gente de Sabadell que estamos haciendo bien las cosas, que en épocas de sequía no se nos tratara igual que otras que están haciendo las cosas mal, o que no las están haciendo igual de bien", ha destacado. Con todo, y de cara al próximo verano, el pleno ya ha aprobado el mapa de refugios climáticos en la localidad, que incluye las piscinas municipales, y se está trabajando en una modificación del decreto para introducir espacios como el Parc de les Aigües, donde hay juegos de agua para los niños.