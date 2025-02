Aparecen grietas en tres edificios de Montcada por las obras de soterramiento de las vías

Las obras para enterrar la línea ferroviaria R2 en Montcada i Reixac, una infraestructura para eliminar la histórica barrera que divide el municipio, han provocado - desde hace aproximadamente un mes- grietas preocupantes en varios inmuebles del barrio de Can Sant Joan. Los desperfectos, que afectan a tres bloques de pisos, son de tal magnitud que en algunos casos permiten ver la calle o incluso a los vecinos a través de las fisuras. La situación se trasladó rápidamente a Adif ya la UTE Montcada, que se encarga de las obras, y las detuvieron en seco en este punto del barrio de Can Sant Joan. "Vemos que en cuanto no se trabaja en la calle no han salido más malformaciones", ha explicado el alcalde, Bartolo Egea (PSC), en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Una de las vecinas afectadas de la calle Besós, Lola Sánchez, explica cómo descubrió los daños: "Fue mi sobrino-nieto quien me alertó. Vino a dormir y me dijo: ‘Lola, aquí hay tierra en la cama. Desde entonces he ido viendo cómo cada día las grietas aumentaban”. Sánchez admite estar preocupada por la situación: "Cada día tengo un poco más de miedo, no sé qué va a pasar”. Aunque técnicos de ADIF y el Ayuntamiento han visitado las viviendas, la vecina asegura que sigue esperando respuestas concretas sobre cómo y cuándo se resolverán los desperfectos. Para aliviar la situación, Lola ha optado por remedios caseros, como tapar con papel las grietas del suelo o poner sábanas sobre la cama para que no se ensucie. "He recogido un bolso lleno de arena que ha ido cayendo estos días", explica.

El Ayuntamiento ha manifestado que está trabajando de manera coordinada con ADIF para resolver un incidente se produce justo cuando se cumple un año del inicio de las obras del soterramiento.

Un "balance positivo"

Más allá de estas dificultades tangibles, el balance del primer año de obras para soterrar las vías de la R2 en Montcada i Reixac ha sido positivo, según ha señalado el alcalde Bartolomé Egea (PSC), quien ha considerado que los trabajos han marcado "un antes y un después en la historia del municipio". Desde el consistorio han destacado que el proyecto, que busca eliminar una barrera histórica, ha avanzado a buen ritmo y han agradecido la paciencia de los vecinos.

La portavoz de la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total, Anna Solano, ha valorado el avance como "fruto del trabajo conjunto de muchas personas, desde la ciudadanía hasta las administraciones", aunque ha reconocido que todavía quedan dificultades por superar.

El concejal de Territorio y Movilidad, Andreu Iruela (PSC), ha explicado que el Ayuntamiento ha habilitado una bolsa de más de 1.000 plazas de aparcamiento para mitigar los problemas derivados de las obras y ha garantizado la transparencia informativa mediante actualizaciones en la web y reuniones vecinales. Iruela ha insistido en que estas intervenciones permitirán "recuperar espacios públicos, crear zonas verdes y mejorar la movilidad" una vez completadas.

