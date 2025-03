Desalojadas cinco familias con 11 menores en Rubí por riesgo de derrumbe

Algunos vecinos han comenzado a referirse a la calle de la Justicia de Rubí (Vallès Occidental) como la "calle de la injusticia" tras el desalojo de siete familias de los números 15 y 17 de esta vía, donde habían residido durante casi dos décadas.

El pasado 10 de marzo, un juzgado ordenó su desalojo debido al riesgo de derrumbe del edificio. Actualmente, las familias se encuentran en un realojo temporal y de urgencia gestionado por el Ayuntamiento.

El problema se originó el pasado 2 de enero, cuando la caída de una viga sobre una vecina motivó una inspección de los bomberos, cuyo informe desaconsejaba la permanencia en el inmueble. Sin embargo, las familias volvieron a entrar en la vivienda a mediados de febrero, ya que "no tenían sitio donde ir", aseguran.

De las siete familias, una logró una acuerdo con la constructora y fue compensada con 5.000 euros por la empresa, otra se trasladó a casa de un familiar, mientras que cinco, con 11 menores a su cargo, actualmente dependen de los Servicios Sociales municipales. Actualmente, están alojadas en hoteles costeados por el mismo consistorio, que gestiona un posible acuerdo con la propiedad, Danja Patrimonial S.L., para sufragar estos gastos.

Sin embargo, dicen, no "poder soportar más" esta situación y están gestionando interponer una denuncia a la inmobiliaria juntamente con el colegio de Abogados, que les ha asegurado la otorgación de un abogado en cuestión de un mes y medio por haberse "saltado el contrato".

Cinco familias de Rubí realojadas / Elisenda Pons

Y es que sus contratos de alquiler estaban vigentes hasta 2030. Pagaban unos 450 euros al mes y, según el Ayuntamiento, siempre cumplieron con los pagos. Aun así, la propiedad ha rechazado hacer declaraciones. "Siempre hemos pagado. Esto es insostenible", denuncia Dua Ahaidar, una de las afectadas, que exige una "solución habitacional digna" ante el actual panorama de alquileres desorbitados.

La directora del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Encarna Medel, señala que el consistorio ha intervenido debido a la vulnerabilidad de las familias, proporcionándoles un realojo de urgencia y acceso a recursos habitacionales. Sin embargo, aclara que aún no figuran en la Mesa de Emergencia de la Generalitat, aunque se está gestionando su inclusión. Además, subraya que en Rubí hay una lista de espera con 80 personas con más puntuación para acceder a una vivienda de protección oficial.

Una de las alternativas planteadas ha sido su traslado a Sant Muç, un centro municipal de servicios sociales con espacios compartidos como cocina, comedor y baño. No obstante, las familias han expresado su preocupación por la ubicación, que dificultaría el acceso de los menores a sus centros educativos, así como por las características del alojamiento, que consideran poco adecuado para familias, por la presencia de "drogadictos" y "personas de exclusión social", en palabras por los vecinos.

"Mi hija no duerme"

Según denuncian los afectados, la empresa no realizó tareas de mantenimiento en el edificio pese a las reiteradas peticiones vecinales. En la actualidad, varias viviendas están apuntaladas para evitar su colapso. Asimismo, las inspecciones revelaron que Danja Patrimonial S.L. no efectuó la Inspección Técnica del Edificio (ITE), lo que llevó a que la construcción fuera declarada inhabitable.

Otro vecino afectado y padre de tres hijos, Otman Zbakh, describe la difícil situación que atraviesan: “Mi hija no duerme, mi hijo se queda solo y no habla. Antes tenía sus cosas en su habitación y ahora no tiene nada. Ni siquiera una mesa donde comer”.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Rubí ha solicitado mediante un comunicado que "las autoridades locales y Danja Patrimonial S.L. actúen con urgencia para garantizar una solución habitacional y el cumplimiento de las normativas de seguridad en el edificio".