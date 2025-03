La estafa de 300.000 euros a vecinos de Rubí también afecta a una comunidad de Sabadell

El escándalo de la administradora de fincas 7Cases, señalada por estafar más de 300.000 euros a una treintena de comunidades de vecinos en Rubí, ha traspasado fronteras municipales y ha alcanzado Sabadell. Una comunidad de propietarios ubicada en la calle Sierra Nevada, en el barrio de Can Deu, ha confirmado que también estaba gestionada por esta empresa. Se trata de la única comunidad fuera de Rubí que tenía relación con la administradora, lo que amplía el radio de afectados por este caso.

La presidenta de la comunidad de Can Deu, Rosario Serrano, explica a este diario que, al enterarse de la estafa en Rubí, decidieron actuar rápidamente para cambiar de administrador de fincas. "Hace meses que no responde al teléfono y se ha desentendido por completo de la comunidad. Cuesta mucho contactar con ella", denuncia Serrano. La presidenta también señala que llevan años con problemas de gestión: "Hace cuatro años que nos gestionan la comunidad, pero la administración siempre ha fallado. Cada año debemos hacer una reunión y muchas veces no se han hecho. Algún año sí, pero muy pocas". Además, añade que el servicio de mantenimiento también se vio afectado: "El ascensor no funcionaba y no enviaban a ningún técnico".

A diferencia de los casos de Rubí, en esta comunidad no se habían depositado fondos en la administradora, ya que no tenían ninguna reforma pendiente. "Aquí todo el mundo debe dinero, por lo que no hemos podido perder nada", señala José, otro vecino. Sin embargo, Serrano subraya que también estuvieron expuestos al mismo riesgo que las comunidades estafadas: "Evidentemente, estábamos en peligro. Por suerto en nuestra cuenta bancaria solo hay 100 euros en total". La falta de respuesta de la administradora ha sido una constante en los últimos meses: "Intentamos contactar en diciembre para hacer una reunión y nunca la tuvimos. Desde diciembre no sabemos nada de ellos. No nos cogen el teléfono y no responden a los mensajes", lamenta la presidenta. Incluso intentó gestionar el cambio de documentación, pero la administradora no contestó.

Un ex trabajador de la administradora de fincas 7Cases, Max Hernández, ha corroborado que esta comunidad de Sabadell era la única gestionada por la administradora fuera de Rubí. Hernández, que trabajó en la empresa durante más de un año, asegura que las prácticas fraudulentas comenzaron a evidenciarse hace aproximadamente cinco meses, cuando la administradora se negó a convocar reuniones y a facilitar el acceso a los extractos bancarios a las comunidades. "No quería entregar los códigos del banco", detalla el extrabajador.

Un modus operandi

El caso de Sabadell confirma el modus operandi de la administradora en las otras comunidades de la ciudad vecina, que consistía en solicitar cuotas extraordinarias a los vecinos para reformas que nunca se ejecutaban y luego desaparecer sin dejar rastro del dinero. En Rubí, la comunidad de la calle Dibuixant Junceda denunció que, tras haber pagado durante años 68 euros mensuales para renovar la instalación eléctrica, las obras nunca se llevaron a cabo y el dinero se esfumó. Ante la falta de respuestas, los afectados han creado un grupo de WhatsApp llamado "Afectados por 7Cases" para coordinar acciones legales y exigir justicia. Sin embargo, la comunidad más afectada se encuentra en la calle Doctor Gimbernat de Rubí. Su presidenta, Marta Garrido explica que durante meses intentó obtener acceso a la cuenta de la comunidad sin éxito y ahora les han estafado unos 117.000 euros.

Hernández también ha explicado que dejó su puesto en 7Cases el pasado 28 de febrero y que, desde entonces, ha colaborado con diversas comunidades para esclarecer la situación. "Acompañé a la primera comunidad que denunció, Gimbernat 2, con toda la documentación que pude proporcionarles. También he ayudado a muchas otras comunidades que me lo han pedido", afirma.

Mientras tanto, la comunidad de Can Deu ha decidido tomar medidas para desvincularse definitivamente de 7Cases. "Nos hemos puesto en contacto con una gestoría para cancelar el contrato y levantar un acta. No podemos seguir así", concluye Serrano. Con solo 100 euros en la cuenta comunitaria y varios vecinos con deudas pendientes, la situación económica del edificio no es holgada, pero la prioridad ahora es recuperar la estabilidad y evitar futuros engaños.