Carnaval en Rubí 2025: fecha, horario y recorrido de la rúa

Rubí ya calienta motores para su Carnaval 2025, una de las fiestas más esperadas del año, que llenará las calles de color, música y diversión del 27 de febrero al 5 de marzo. Con una programación cargada de actividades para todas las edades, el municipio vivirá intensamente esta celebración, que culminará con la tradicional quema de la sardina.

Pregón

El Pregón del Rey Carnaval y la Reina Encarna marcarán el inicio de la festividad el jueves 27 de febrero ('Dijous Gras'), en el Mercado Municipal (C. Cal Gerrer, 1-5).

Rúas

El sábado 1 de marzo, a partir de las 18:30 h, se llevará a cabo la esperada rúa de Carnaval, donde los ciudadanos lucirán sus disfraces al ritmo de la música por las calles de la ciudad. La rúa contará con la participación del Rey Carnaval, la Reina Encarna, La Tal, los Tronats del Tabal de la Colla de Diables de la Riera y los percusionistas de Explosió Rítmica.

El itinerario será el siguiente: pl. Doctor Guardiet, c. Maximí Fornés, c. Montserrat, p. Francesc Macià, av. Barcelona, c. Prim, c. Cal Príncep y rbla. Ferrocarril.

Al día siguiente, el domingo 2 de marzo, tendrá lugar la rúa infantil de Carnaval, comenzando a las 11:30 h con el siguiente recorrido: pl. Pere Aguilera, c. Maximí Fornés, c. Montserrat, p. Francesc Macià, av. Barcelona, c. Prim, c. Cal Príncep y rbla. Ferrocarril.

Quema de la sardina

Las actividades y festejos continuarán hasta el miércoles 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, con la tradicional quema de la sardina.

A las 18:30 h comenzará el pasacalle del séquito fúnebre, que recorrerá: pl. Pearson, av. Barcelona, p. Francesc Macià, c. Montserrat, pl. Doctor Guardiet, c. Terrassa, c. Gimnàs y Escardívol.

A las 19:00 h, se llevará a cabo la quema de la sardina de Carnaval, con la participación de la Colla de Diables de la Riera de Rubí, marcando así el fin de esta festividad hasta el próximo año.