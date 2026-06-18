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Calas paradisíacas

La pequeña Ibiza de Catalunya: cómo visitar esta ruta senderista con un paisaje litoral de postal

Una ruta fácil, apta para todos los públicos y con estampas dignas de las Baleares. Ya sabes dónde ir si este verano no te sobran los días de vacaciones

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Cala les Ampolles, en el camino de Ronda.

Cala les Ampolles, en el camino de Ronda. / Enric Llinares (@sherpadecollserola)

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Abel Cobos

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¿Vacaciones en Ibiza? Nada de coger ni vuelos ni barcos para empadronarte durante unos días en calas paradisíacas. Solo hace falta coger el coche 1:30 h dirección sur desde Barcelona. “La pequeña Ibiza”. Así es como han bautizado esta sección del camino de Ronda de la Costa Daurada, en los alrededores de Ametlla de Mar. Y no es por la densidad de guiris, cámpings y discotecas, sino por sus aguas “cristalinas y de color turquesa”, como predican los locales del municipio. Calas escondidas entre pinedas y riscos escarpados que dejan una estampa mediterránea de postal.

Zona de baño de la cala de l'Ambrosia.

Zona de baño de la cala de l'Ambrosia. / Enric Llinares (@sherpadecollserola)

La mejor opción para disfrutar de las rutas de “la pequeña Ibiza” es dividir en dos el trayecto y realizarlo en un par de días. Así lo recomienda el guía y montañero Enric Llinares (@sherpadecollserola en Instagram, donde amasa casi 30 mil seguidores). La primera parte, que se puede realizar en tres horas y media, va de Cala Calafató a Cala Mosques. Una ruta fácil y con un montón de rincones donde pasar el día tumbado en la arena y bañándote en agua impecable.

¿Dónde dormir tras una jornada de playa? En los alrededores hay muchos hoteles y apartamentos, así que puedes repostar y descansar. Y ya, en el segundo día, completa el trayecto sur, que va de la playa de l'Alguer a Cala Mosques y que las dos horas de trayecto también esconden muchos rincones donde tirar la toalla con vistas dignas de las Baleares. ¿Solo tienes un día? Prioriza esta segunda parte. "La más top", añade Llinares, defendiendo este tramo como su favorito.

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Cada uno de los recorridos está sobre los 9 kilómetros y son aptos para todos los públicos, incluso si vas equipado más bien como un día de playa que no como un día de ruta senderista. Una propuesta idílica para pasarte todo un fin de semana en la playa si este verano, en plena ola de calor, perteneces a los que les escasearán los días de vacaciones.

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