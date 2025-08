Las mejores playas nudistas en Barcelona y resto de Catalunya | Mapa

Cada vez resulta más complicado encontrar playas nudistas. Los "textiles" - así es como los naturistas llaman a los bañistas que utilizan bañador -, ocupan ahora muchas playas de considerada tradición nudista.

Pese a esto, para los practicantes del nudismo aún es posible encontrar playas donde disfrutar el naturismo de forma tranquila.

En la web de la Federación Española de Naturismo se encuentra un mapa con todas las playas nudista de la provincia de Barcelona. Además, debajo del mapa, hay una pequeña descripción de cada playa, detallando si hay mezcla de nudista y "textiles", las características de la arena o si está muy concurrida.

En esta infografía de EL PERIÓDICO, se pueden ver todas las playas nudistas o de tradición nudista de Catalunya, diferenciando aquellas que están señalizadas de las que no. Además, también se puede comprobar si el porcentaje de nudistas es alto o no, especialmente en aquellas playas donde la práctica nudista no es exclusiva y se pueden encontrar bañistas con bañador.

La señalización de las playas nudistas

La Platja de la Musclera, en Arenys de Mar, la del Remolar en Viladecans, o la Platja de l'Illa Roja en Begur son algunas de las nueve playas señalizadas como nudistas en Catalunya. La señalización de estas playas, que avisan a los visitantes de que se trata de una zona naturista, permite cierta tranquilidad a los nudistas, pues saben que se encuentran en un espacio seguro.

A su vez, este colectivo también manifiesta que esto puede transmitir "un mensaje absolutamente contrario" a su filosofía. Según cuentan en la web de la Federación Española de Naturismo, esto puede entenderse "como que el cuerpo humano no es bueno y que no debe verse salvo en ocasiones y lugares específicos".

Pese a esto, estos carteles permiten informar a nudistas y "textiles" del tipo de playa en la que se encuentran.