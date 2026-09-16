¿Cómo visitar tus bares favoritos de Barcelona que ya cerraron?

La duda puede parecer similar a la de “¿Dónde van los patos de Central Park en invierno?” o a la de “¿Qué sucede a partir del 6 de enero con las cartas que los críos envían a los Reyes Magos?”. Porque seguro que en alguna ocasión te has preguntado lo siguiente: ¿cómo ir a mis bares favoritos si ya han cerrado hace tiempo?

Me temo que solo hay una respuesta buena: si tu bar favorito, ese que asistió a tus primeros brindis desaforados y morreos con lengua y lloros con moco, ha cerrado, tu única opción es abrir un libro donde aparezca y sus personajes entren (y vivan esas cosas que tú no vas a volver a vivir allí).

Pienso en esto después de leer el hermoso cómic 'Son cuatro días', que Joan S. Luna y Jordi Pastor han publicado en Astiberri. Autobiográfico y tristísimo, pero también luminoso, Joan recuerda un episodio de su postadolescencia que marcó su vida. Una de esas heridas no restañadas de las que sigue goteando sangre y que, incluso en silencio, vuelven a ti cada día y pringan de rojo tu presente. En su caso, su mejor amigo de la facultad, aparentemente fiestero y carismático, se suicida. Pasadas las décadas, el protagonista, trasunto del autor, recuerda. Porque resulta que ese episodio es inolvidable, porque inolvidable es todo eso que querríamos olvidar y no podemos o también todo eso que podríamos olvidar y no queremos. ¿Y cómo recuerda? Pues con canciones. Por ejemplo, con la que da título a la novela gráfica, un temazo de El Último de la Fila que habla, precisamente, de bares frente al mar cuando la ciudad (Barcelona, para más señas) duerme.

Los bares del siglo XX

Las canciones, hasta que no se inventen los vehículos que viajen en el tiempo, son la forma más vívida y emocionante de rescatar el recuerdo. Y 'Son cuatro días' lo es, porque nos teletransporta, por ejemplo, a la habitación infantil del fallecido, donde él y el autor abrían latas y ponían discos. En realidad, lo sabemos, la cama de 90 de nuestra primera habitación siempre será, por mucho que viajemos, nuestro lugar en el planeta.

El cómic viaja con las canciones, pero hay que ver a dónde llega: a los bares de la Barcelona de finales del siglo XX y principios del XXI, una época (a diferencia de la Barcelona de posguerra o la de los sesenta o la preolímpica) no tan narrada. Es decir, cuando parecía que no pasaba nada y pasaban cosas y se quedaba a una hora y la gente llegaba tarde y no se podía excusar porque los móviles eran raros y la vida era barata y divertida porque nosotros éramos precarios y jóvenes.

Más que periodos, las personas echamos de menos sitios. Sitios que asociamos a las personas con las que los frecuentábamos. Lugares a los que se viaja con las canciones, pero que solo se pueden visitar en los libros. Por eso, en esta columna, que suele hablar de locales y calles, aparece de vez en cuando una obra barcelonesa en la que entrar al menos sobre el papel.

En el cómic de Joan aparecen muchos de esos garitos y casi todos han desaparecido. Está el Karma, por ejemplo, cuyo traumático cierre vertió ríos de tinta en la prensa de esta ciudad. O el Sidecar: podría listar de memoria unas 15 novelas donde este sitio crucial aparece. En realidad, la memoria de locales así está asegurada, porque son míticos y de algún modo han pasado a la historia oral y popular de Barcelona. Si no aparecieran en novelas, alguien del futuro podría saber igualmente de su existencia recurriendo a las noticias de periódicos de la hemeroteca.

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Sin embargo, son aún más importantes otros que solo podrían aparecer en las novelas, del mismo modo que la gente importante pero no célebre solo protagoniza ficciones y no acapara casi nunca titulares de prensa. En 'Son cuatro días', por ejemplo, aparece el típico bar importante que no ha quedado documentado en ningún otro lugar (del mismo modo que se homenajea a un chaval que no aparecerá en los libros de historia). Era el bar Los Ángeles y, aunque no daba el glamour hollywoodiense que su nombre parecía prometer, era el mejor punto de encuentro para muchos. Por ejemplo, para cierta escena musical barcelonesa de finales de la primera década de los 2.000. Ahí estaba, en Joaquín Costa, tan importante en algunas vidas privadas y tan poco en la pública como el Frankfurt BJ o La Parra. Tan aparentemente anodino u ordinario como las biografías de los que allí bebíamos y tramábamos planes de un futuro en el que (eso ni lo sabíamos ni queríamos sospecharlo) muchos de esos bares habrían cerrado y solo sobrevivirían en las novelas y cómics y canciones que nosotros escribiéramos.