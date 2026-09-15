Guía de La Mercè 2026 en Barcelona: conciertos, actividades y programa

“Una Mercè para toda la ciudad”, promete este año. La Fiesta Mayor de Barcelona se desplegará por los diez distritos. Del pregón del 23 al Piromusical del 27. 109 conciertos, todos gratis. De Love of Lesbian a Nacho Vegas y el arte jondo de 'La Barcelona flamenca'. Una veintena de escenarios, artistas de más de 30 países. Del pop al folk, del jazz a la experimentación, pasando por la fusión oriental. Shanghái es la primera ciudad asiática invitada.

Abrirá la Fiesta Mayor Toni y Meritxell Falgueras, padre e hija, cuarta y quinta generación del histórico Celler de Gelida de Sants (ya va por los 131 años). Pistoletazo de salida con reconocimiento al comercio de barrio.

El Mercè Arts de Carrer (MAC) sacará a la calle a 68 compañías, más de 200 artistas, 170 funciones gratuitas. Danza, teatro, humor ambulante. Mucho espectáculo con el sello de Shanghái. La ciudad invitada montará hasta un circo en el Parc del Fòrum con la Shanghai Acrobatic Troupe.

La renovada plaza de les Glòries se incorpora este año al festival. Lo mismo se convertirá en paso de trashumancia entre fardos de paja (‘La nueva bestia’, de Laura Morales) que camparán por el parque jirafas de tres metros (creadas por el artista Roger Titley). El Parc del Fòrum concentrará buena parte de las acrobacias el fin de semana del 26 y 27, incluido un homenaje de vértigo a los 50 años de circo contemporáneo en Catalunya.

Un espectáculo de circo de una edición anterior del Mercè Arts de Carrer (MAC). / Ferran Nadeu / EPC

El Port Olímpic acogerá la ‘Marea de les Arts', propuestas familiares, sobre todo. El Parc de l'Estació del Nord será territorio experimental, y la cultura más urbana se concentrará en el Parc de la Trinitat. La nota folclórica la pondrá el Park Güell el día 24. Un espectáculo coproducido por Ayuntamiento y Generalitat conmemorará su centenario y el Año Gaudí entre agrupaciones folclóricas.

Un momento del Correfoc del año pasado. / MANU MITRU / EPC

El infierno llegará el día 26. El paseo de Gràcia se volverá a llenar de petardos y 'diables': 600 metros a fuego vivo entre Provença y Consell de Cent. El Correfoc de La Mercè estrena nueva Puerta del Infierno, inmensa. 14 metros de ancho -todo el del paseo de Gràcia- y siete de altura. Mil cuerpos fragmentados obra de Daniel Esteban “que aluden –comparan- a la fuerza de la cultura popular”.

La mejor música de la Mercè

Música Mercè incluye este año 34 conciertos, cinco son producciones propias. ¿Las perlas del cartel que señalan en rojo los gurús musicales? El día 23, la Shanghai Restoration Project hará llevará su fusión oriental a los Jardins del Doctor Pla i Armengol, mientras la cantante portuguesa Luísa Sobral presenta nuevo álbum en el Grec. El 24 toca arte jondo con ‘La Barcelona flamenca’, dirigida por el periodista Luis Troquel con la guitarra de Chicuelo, en la avenida de la Catedral. El cantautor asturiano Nacho Vegas dará rienda a su folk rock el 25 en el Grec. Y Love of Lesbian encabezará las actuaciones del 26 sobre el escenario ‘Mediterràniament’, de Estrella Damm. Antes caldeará el ambiente pop La Pegatina, Al•lèrgiques al Pol•len y Svetlana.

Leire Martínez, La Pegatina, Marco Mezquida y Maria Jaume, cuatro de los 109 nombres de la programación musical de La Mercè. / EPC

Habrá más actuaciones de masas en la playa de Bogatell: el día 25 -en colaboración con Els 40- se subirán al escenario Miki Núñez, Buhos y Sexenni. Ese mismo viernes estarán en la Avenida Maria Cristina –con RAC105- María Jaume, Els Amics de les Arts, Els Catarres y Teràpia de Shock. Y el 26 toca Europa FM: Ivan Herzog, Paula Koops y Leire Martínez.

Artistas emergentes

Hay que sumar los 39 conciertos del BAM con muchos, muchos nombres emergentes. Una programación que, bajo la nueva dirección de Marta Mei y Aina Pociello pretende, han dicho, "consolidar el festival como un espacio de descubrimiento". Del blues tuareg de Imarhan al folk de Gala i Ovidio (la nueva propuesta de Raül Refree con Aida Tarrío de las Tanxugueiras).

El BAM Acció Cultura Viva -referencia de la escena ultralocal- celebra 10 años con una docena de artistas en la Fabra i Coats. Cerrará la edición a moco tendido con La Llorería, concierto colectivo para cantar y llorar a base de rancheras, boleros y cumbias con artistas históricos del festival.

El Piromusical de Josep Montero

La Mercè se volverá a despedir este 2026 con un Piromusical de autor. Tras las bandas sonoras del Sónar, Rosalía y los Estopa, el relevo con pólvora pasa ahora a Josep Montero, el cantante de Oques Grasses. “Será una banda sonora ecléctica –ha adelantado el ayuntamiento-, abierta a estilos y sensibilidades diferentes, y con una presencia destacada de música catalana”.

Será apenas una semana antes de que la banda de Osona comience a despedirse de su público en el Estadi Olímpic de Barcelona. Darán cuatro conciertos -5, 7, 9 y 10 de octubre- ante 220.000 personas. Las entradas se agotaron en minutos.

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Domingo, 27, 22 horas. Fin de fiesta de La Mercè con la mirada clavada en el cielo, este año sin fuente mágica. Las obras del recinto de la Fira Montjuïc han obligado a cambiar de escenario. Los fuegos con banda sonora se lanzarán este año desde el entorno del espigón del Bogatell. Un Piromusical como esta Mercè: “Para ver desde toda la ciudad”, prometen. Aquí está el programa completo.