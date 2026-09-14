Qué hacer esta semana en Barcelona: los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Festa Major del Poblenou

Cultura popular

Durante diez días, se espera un baño de masas en el Poblenou que ni en el campus de la Universidad Carlos III con la llegada de Leonor. Llega la fiesta mayor del barrio, que sirve de antesala a la Mercè. Aquí tienes una guía con los mejores planes: desde discomóvil hasta fuegos artificiales.

Cuándo: del 10 al 20 de septiembre.

La Truita

Una comida familiar sobre el escenario

Una pareja a punto de jubilarse se muda a un pueblo para abrir una panadería ecológica. Invita a sus hijos para celebrar el cumpleaños del padre y la hija mediana aparece con una trucha (una 'truita', en catalán, la que da nombre a la obra), porque es "lactopescovegetariana" y no comerá la ternera de su madre. A partir de ahí, enredos, problemas familiares y reflexiones vitales a través de tres actos divididos en entrante, segundos y postre. Así es 'La Truita', la última pieza de Vilarasau.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 18 de octubre.

Fragmento de 'La Truita'. / Teatre Poliorama

Candlelight: Disney

BSO de tu infancia

Vuelve Candlelight, los conciertos de cuerda a la luz de velas, con una sesión especial cargada de nostalgia: las protagonistas son las canciones de amor de Disney. Desde 'La Bella y la Bestia' hasta 'Frozen', una decena de canciones que te sabes de pe a pa.

Dónde: Petit Palau - Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6).

Cuándo: 20 y 25 de septiembre.

Concierto de Candlelight. / Fever

Rebels Beyond the Galaxy

Exposición gratuita de 'Star Wars'

Entre el centenar de espacios con aire acondicionado donde dejarte ver este tórrido verano, hay uno donde sentirás directamente el frío del espacio: 'Rebels Beyond the Galaxy', una exposición gratuita dedicada íntegramente a la saga 'Star Wars'. La muestra está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, que ha prestado más de 150 piezas, como figuras a tamaño real, dioramas, naves e, incluso, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas.

Dónde: Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109-111).

Cuándo: hasta el 22 de septiembre.

Àngel Jové. D'intactu

Una exposición enigmática

Primera gran exposición dedicada a Àngel Jové, artista de Lleida cuyo enigmático arte marcó la creación en los setenta. Mezcló imagen, objetos, materia, poesía y palabra para crear una obra viva y pionera que tenía mucho que decir sobre la convulsa situación política de los setenta.

Dónde: Museu Tàpies (Aragó, 255).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Guillermo Lorca - La casa de arena

Hiperrealismo en el MEAM

Último mes para pasarse por la radiografía que el MEAM (Museu Europeu d'Art Modern) dedica a Guillermo Lorca. 'La casa de arena' recorre los últimos trabajos del artista chileno coincidiendo con creciente reconocimiento internacional. Una muestra con imágenes que mezclan elementos realistas con fantasiosos.

Dónde: Museu Europeu d'Art Modern (Barra de Ferro, 5).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es 'Space Explorers: The ISS Experience’, una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / FCB

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Experiencia inmersiva en 'Los últimos días de Pompeya', nueva exposición del IDEAL, en el Palau Victòria Eugènia. / Nico Tomás / ACN

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

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Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).