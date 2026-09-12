Fiebre por las fiestas saludables en Barcelona: de festivales ‘wellness’ a ‘running parties’, pádel social, 'spa raves' y hasta sauna para 'singles'

“Tener una vida sana –prometen ahora- no tiene que ser aburrido”. Ya no es una tendencia de moda, es rutina de masas. El estribillo viral del nuevo ocio: fiestas saludables. Se termina de vuelta y media a base de café de especialidad. La fiebre viral empezó hace un año con las ‘coffee raves’: fiestas mañaneras en cafeterías. Ahora llenan azoteas de hotel. Se multiplican las “experiencias” en mallas con ‘coaches’ más motivados que Rocky subiendo escaleras. Ya se organizan ‘raves’ incluso en los spa, fiestas ‘runners’ multitudinarias en la discoteca, pádel social, clases ‘fitness’ con DJ, noches de sauna para 'singles'. Hasta festivales ‘wellnes’, la nueva tendencia donde se encaminan todos.

Festivales ‘wellness’

“La gente quiere la fiesta –justifican el éxito- pero no las consecuencias”. En estos festivales se combina la música electrónica con ‘workshops’ saludables y baños de hielo, otra adicción viral. La Wellness Rave -la más multitudinaria de España- reunió en junio a 2.000 personas en el Seaseaclub de Barcelona. Su tercera edición. “Es una tendencia a nivel mundial –justifica el ‘boom’ Marc Förster, su organizador-. La gente ya no se quiere emborrachar”.

“Ya no se busca solo salir de fiesta o hacer una clase –asiente Palak Bothra-. La gente busca experiencias, comunidad, conocer gente y hacer planes que les hagan sentir bien”. Es una de las ideólogas del nuevo festival saludable que se estrena este mes: Alive Wellness & Lifestyle Festival. “Es casi como un festival tradicional pero alrededor del bienestar”.

Serán dos días (19 y 20) en la azotea del SLS. Estarán las tendencias más virales: pilates, ‘breathwork’, sauna, baños de hielo, house. Esperan unas 600 personas. “Al final, la idea detrás de Alive es bastante simple –concluye Palak-: hacer cosas que te hacen sentir vivo”.

‘Spa raves’

Fiestas en bañador con sauna, jacuzzis y música electrónica. En Nueva York, Toronto o Londres desatan la locura viral. En Barcelona se estrenaron el pasado noviembre. Inner Flow repitió en abril con 100 personas bailoteando en chanclas ante un DJ set con saxo en vivo.

Spa Raves: fiestas en bañador con sauna, jacuzzis y DJ / MARC ASENSIO CLUPÉS

“Es una nueva forma de entender el bienestar contemporáneo", justifica Pedro Catarino, el ‘wellness’ mánager del hotel SLS. Ellos también hacen sesiones con DJ en su jacuzzi inmersivo: música electrónica y naturaleza en pantalla gigante.

Ilo Studios -la sauna más grande de Barcelona- ofrece “social sauna”: 90 minutos de calores con música electrónica. Incluso tienen noches de ‘singles’ (la próxima, el día 19). Quieren montar sesiones en bañador con jazz y cuartetos de cuerda. “Estamos acostumbrados a conocer gente a través de cervezas –reniega Enric Gabarró, fundador junto a Jake Wright,-. No, yo quiero conocer gente a través de prácticas saludables. He construido este centro para mí”, se ríe. Es el primer ‘social wellness’ de España: combina sauna XXL con respiración guiada y baños de hielo, la santísima trinidad viral del bienestar.

Jake Wright dirige una clase en la sauna más grande de Barcelona, en Ilo Studios. / Zowy Voeten / EPC

‘Coffee raves’

Han pasado de ser una moda viral a eventos mensuales de masas: ‘coffe raves’. Fiestas mañaneras con dj, música house y una multitud bailando con vasos humeantes de café. Adrenalina de 3 de la mañana pero a las 11. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales.

Las más multitudinarias son las de The Barcelona Coffee Rave. Empezaron hace un año en cafeterías y ahora llenan azoteas. Medio millar de personas de fiesta entre café de especialidad. Porque no caben más. Tienen lista de espera. "Ven solo, con amigos o aún medio dormido", animan. De 11 a 15. Siempre es el mismo estribillo saludable: dj sets, café de especialidad y hasta empujoncitos para conocer gente (“conexiones reales”, que dicen ellos). “La mayoría no toma alcohol –detallan-, pero siempre hay alguien que pide su primera cerveza a las 12 en punto”. El día 16 montarán nueva edición multitudinaria con piscina.

El Tinder del café

Este mes celebra su primer año con 10.000 ‘singles’ en su ‘app’: Caffeine Social Club. Vendría a ser el Tinder del café. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. “Prioriza quedar y no pasarte horas chateando”, detalla su ideólogo, Iván Carballal. Tras el ‘match’, aparece una propuesta aleatoria para quedar en una cafetería de Barcelona. Pim pam. Un sábado al mes organizan ‘caffeine raves’. Hay una este sábado, 12, de 11 a 15h. El 27 estrenarán nuevo formato: la Caffeine Latte, tardeo de 17 a 22h. Este año también han añadido un club de 'running' -otra moda ubicua-. Montan 'runs' sociales de 4, 8 y 10 kilómetros.

Fiestas ‘runners’

“La sociedad está cambiando”, garantiza Nicole. “Cada vez son más los jóvenes que escogen no beber alcohol, hacer deporte, que priorizan tener una vida saludable”. Nicole Douglas Aranda es la fundadora de Gravity Run, el club detrás de las fiestas ‘runners’ más multitudinarias. Y ya van tres. Han llegado a reunir a 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca (se quedaron más de 100 en lista de espera). Paseíto de 5 km por la Diagonal y fiesta ‘healthy’ con DJ en el Sutton.

Así es la noche más runner de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton / Manu Mitru

‘Healthy Fest’, han pensado en llamar a estas juergas saludables. Su idea, vista la acogida, es intentar formar parte de grandes festivales, tipo Primavera y Cruïlla. Fiesta + música + deporte. “Hacia ahí es donde va el futuro”, pronostica Nicole.

Pádel social

Hace años que lo rebautizaron como “el nuevo Tinder”. Era cuestión de tiempo que lo formalizaran con eventos. En Barcelona ya hay dos comunidades organizando ‘social pádel’.

“El padel realmente actúa como un rompehielos”, asegura Nisha, fundadora de Social Padel Club BCN. Fue la pionera, hace año y medio. Ya ha montado hasta torneos de ‘slow dating’. Próxima quedada en la pista -para jugar y lo que surja-, el 26 de septiembre. Tras el partido de 90 minutos -con intercambio de parejas-, hay bebida + snack.

En marzo de este año apareció Padel & Coffee Barcelona. Alguna de sus quedadas con palas han hecho ‘sold out’ en dos horas, cuenta su ideólogo, Arrash. A la última se apuntaron más de 90 personas. Ya está organizando la próxima para finales de mes.

Clases ‘fit’ con DJ en vivo

Es lo que se lleva ahora en el ‘gym’: sudar en mallas con subidón discotequero. “Hoy no eres ‘cool’ por estar en la discoteca de moda, eres ‘cool’ por entrenar en el estudio de moda”. Da fe Teresa de la Fuente, una de las socias de Iron Studios. Ellas han acogido fiestas deportivas secretas y hasta sesiones de DJ en sus clases de pilates.

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En junio debutó La Fina Fit Club, nuevo proyecto del ‘influencer’ Cesc Escolà y el DJ Carlos Wasabi. Ya el reel de presentación se hizo viral. Ellos quieren demostrar que “un buen fiestón es saludable”. Unen masterclass fit, DJ en directo y ‘recovery’ social: brunch, ‘pool party’ y lo que se tercie. Se estrenaron en el Beso de Pedralbes. Volverán el 26 de septiembre en el Time Out Market.