Así es el primer bar de los horrores de Barcelona

En este bar de Gràcia se puede bajar menos la guardia que en Elm Street. Mires donde mires, hay un Freddy Krueger con cara de pesadilla. Al menos diez monstruos por metro cuadrado. Ni la niña de ‘El exorcista’ podría verlos todos con un giro de cabeza. Están los engendros peliculeros que ponen más pelos de punta. Del payaso de ‘It’ a la familia de Chuky al completo. Zombies, vampiros, muñecas poseídas, caras más demacradas que las de los profesores tras la vuelta al cole. "Hay gente que se asoma y no quiere entrar", asegura el dueño.

Una clienta se hace un selfie en un rincón de miedo. / Sandra Román / EPC

“Es el bar de terror más brutal”, prometen los reels. Ya se ha hecho viral, claro. Neo Caja Negra (Torrent de l'Olla, 121). El primer bar-museo de los horrores de Barcelona. Sirven bebidas con cuchillos y ojos comestibles, cervezas con Frankenstein en la etiqueta y hasta bolsas de sangre ‘take away’. Al segundo trago ya se te pasan las ganas de correr hacia la luz a lo Carol Anne en ‘Poltergeist’. Obviamente hay un baño para cagarse de miedo lleno de chorretones de sangre. “Va bien –dicen- porque la gente no tarda en el lavabo”.

Uno de los rincones escalofriantes de Neo Caja Negra. / Sandra Román / EPC

A la entrada te recibe un Nosferatu tamaño real, un esqueleto –se llama Paco- y una pila de agua bendita. “Pongo agua destilada, que no se corrompe”, sonríe Benito. Ya hay clientes esperando en la puerta antes de abrir. “Aquí vienen vampiros”, te cuenta con tono rutinario. Con colmillos, sí. También suele entrar a tomar algo un tipo disfrazado de ‘Predator’. “Y a las 3 de la mañana –se ríe el dueño- ya vienen los zombies”. Solo ponen música rock.

Nosferatu, a la entrada, junto a la pila de agua bendita. / Sandra Román / EPC

Benito Lorente, 60 años. Empezó a coleccionar “los bichos estos”, que dice él, para superar el miedo a Freddy Krueger. Ahora lo tiene por todas partes. “Mi compañero de fatigas”, lo mira con cariño. Esto –reconoce- se le ha ido de las manos. “El horror es muy adictivo”.

Benito Lorente posa entre monstruos con su cerveza roja. / Sandra Román / EPC

¿Cuánto dinero se habrá gastado? “No lo sé, ni lo quiero saber”, se encoge de hombros. Solo de bustos habrá 80 figuras de escalofrío, las contó un día Dopa, el camarero. “Hoy me ha llegado este de Holanda”. Benito te enseña en el móvil un niño con chubasquero amarillo como el de ‘It’ –“tamaño real”- y el payaso Pennywise saliendo de la alcantarilla. ¿La pieza más cara? “El Nosferatu que hay en la puerta –responde-. Mil euros”. Pero al que tiene más cariño es al Predator que cuelga de la pared tras la barra. “Está hecho por un maestro fallero con papel maché”. No los vende, aunque le insistan. Los tiene –dice- “por el puro placer de tenerlos”.

Una pareja toma algo entre monstruos de terror. / Sandra Román / EPC

Y esto no es nada. Aún queda buena parte de su colección de terror en Terrassa, en su primer bar-museo. “Es casi el doble que este”. Tiene dentro hasta un Austin 7 de 1926 -“con la ITV pasada”- invadido de gremlins. 39 años estuvo abierto. Lo cerró para mudarse a Barcelona: Neo D'Angelo. Lo conocían más como El Pipas. Quizá así acaben llamando al de Barcelona. Benito sigue regalando pipas gratis en orinales para acompañar los tragos. “Las puse un día y vi que la gente bebía más”, revela. “Eso es heroína –avisa-. Como cojas una… En vez de beberte una cerveza, te bebes 4”.

Sangre de vampiro, así se llama esta bebida. Incluye colmillos comestibles. / Sandra Román / EPC

“Estos no son cócteles –puntualiza el dueño-. Esto es un antro, son ‘horror drinks’”, se ríe. Hay tragos espeluznantes ideal selfies. Ojo con las borracheras de miedo. La semilla del diablo se sirve en una cabeza de niño formato vaso. El Predator, en una vértebra (el trofeo que arrancaba a sus presas). El Freddy Krueger tiene los mismos colores que su jersey inmortal. Son tragos temáticos que se sirven con ojos y cerebros de gominola, jeringuillas y cuchillos de pega. Inspirados en Chucky, La Cosa, Michael Myers, Viernes 13. Las bolsas de sangre versión chupito son ‘take away’. “En las fiestas de Gràcia fue una locura”.

Bolsas de sangre versión chupito para llevar. / Sandra Román / EPC

Es instagrameable hasta la cerveza. Es roja y la sirven con posavasos luminoso. “Solo la vendemos nosotros”, saca pecho Benito. “Cerveza con maracuyá e infusionada en hibiscus”. It’s alive, se lee en la etiqueta con Frankenstein. Quizá mueras de miedo, pero no de gluten. Es ‘sin’.

Freddy Krueguer vigila la entrada al "matadero". / Sandra Román / EPC

Lo mismo te dan a probar hidromiel en un cuerno vikingo que un chupito de cannabis o un 'shot' eléctrico. Lleva ‘acmella oleracea’, la flor eléctrica, la llaman. Benito las siembra en su casa. “Ahora todos los sabores se multiplican”, avisa. Puf, estás un rato largo gesticulando más que Jim Carrey.

Hay dos pantallas con clásicos del terror y hasta un surtidor de chupitos con cabeza zombie. Al fondo a la derecha, los baños para ir a mear y no echar gota. Ahí hay más sangre que en toda la saga de ‘Viernes 13’.

Algunos malos de película del bar-museo. / Sandra Román / EPC

“¿No pasan cosas aquí?”, les suelen preguntar. “Al final te encuentras con gente que le atrae lo oscuro, el horror y te cuentan unas historias…”, resopla Dopa, el camarero. “Cadáveres que se mueven en un tanatorio”, le juró la trabajadora de uno. Él tampoco se sorprende. En el bar ha llegado a montar un ritual de vampiros. Aquí ha grabado su primer corto: ‘Vampiria’.

Noticias relacionadas

“A veces duermo aquí y no pasa nada”, se encoge de hombros Benito. “Se han caído botellas solas de la estantería”, cuenta como si nada. ¿Qué le da miedo a él? “La gente”, se ríe. “Los humanos”.