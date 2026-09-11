Cascadas capilares y vistas panorámicas: los masajes más originales de Barcelona

No llevas ni medio mes tras las vacaciones e ir a trabajar ya te produce más alergia que a Carmen Lomana. Sí, los días de tumbarse en la playa ya quedan lejos y lo único que se reproduce en tu mente cuando cierras los ojos es el ‘scrolling’ infinito del correo electrónico. Suena deprimente, pero tranquilo, como cada septiembre, te acostumbrarás. Eso sí, poniéndole remedio para no explotar: para empezar, reduciendo la carga de trabajo, y para complementar, dándote un capricho que sirva como terapia de choque antiestrés: visita un spa.

“3 de cada 4 personas esperan a estar saturadas para cuidarse”, advierte una encuesta de AIRE (paseo de Picasso, 22). Vamos, que hasta que están para pedirse la baja no se dejan caer en manos de un masajista. Por eso, el famoso centro de ‘wellness’ inaugura el curso con una novedad, el Orange Garden, un masaje que usa productos y olores de naranja para relajar y cuidar la piel. ¿La joya de la corona? El Gua Sha, una herramienta oriental para el masaje que encanta a ‘celebrities’ como Jessica Alba y Miranda Kerr porque "salva vidas".

Un masaje facial con Gua Sha, herramienta oriental para masajes. / AIRE Ancient Baths

Otro masaje con mucho recorrido en redes son los spa capilares. Hará un par de años nadie sabía qué eran. “La moda exportada de Japón”, aseguraban los pocos que tenían estas cascadas para la cabeza. Ahora, están en todas partes. Mi Momento (Verdi, 49), Le Manicure Còrsega (Còrsega, 249), Chōwa (rambla del Poblenou, 133), Japanese Head Spa (Taulat, 78), Julls Makeup Studio (Villarroel, 50) o Mimate+ (Enginyer Moncunill, 53, L'Hospitalet de Llobregat), entre muchos otros.

Cascada de agua para masaje capilar en Mi Momento. / Marc Asensio Clupes / EPC

Igual de virales son los centros ‘wellness’ con vistas. El más icónico: es el 43 The Spa, el balneario del Hotel Arts Barcelona (Marina, 19-21). Gracias a sus piscinas y saunas con panorámicas de la ciudad lleva años como meca para ‘influencers’. Aquí, prometen sus fans, te mirarán más que a Ana Rosa en Mediaset. ¿Más vistas? Los masajes de Raise The Bar (@raisethebar.bcn, en Instagram). Te saca las contracturas de cara a la Sagrada Família. Pone la camilla en una gran terraza. Final feliz prometido: podrás deleitarte con la basílica de Gaudí cuando te incorpores.

Siguiente parada: hidromasaje sin agua y masaje mental. Suena a Spielberg, ¿verdad? Es el spa inmersivo de Mind Oasis de Rituals (paseo de Gràcia, 6). Una opción ‘low-cost’ en el centro de la ciudad cuyas tarjetas regalo se han convertido en un salvavidas en épocas navideñas. Usan desde sonidos a lo ASMR hasta aromaterapia y masajes inteligentes para darte una sensación de desconexión total. 'Mood' perfecto para arrancar septiembre.

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¿La última vez que te sacaron contracturas pagaste en pesetas? Entonces necesitas algo drástico. Pásate por el ‘Chinatown’ barcelonés, el Fort Pienc. En Ailing (Alí Bei, 65) te echan rapapolvos virales. “No sé si es un premio o un castigo”, le decían al ‘influencer’ Eric Tu (@tueric) tras someterse a sus cuidados (algunos, dirían, toca poner 'cuidados' entre comillas). Hacen masajes totalmente descontracturantes dignos de Torquemada, que mezclan técnicas chinas tradicionales con la quiropráctica. Así vuelves con la espalda recta a la oficina.