En Sants
Abre en Barcelona el primer museo del videojuego de España (y la entrada es gratis)
Acaba de inaugurarse una sala inmersiva consagrada a los juegos como disciplina artística donde, además, podrás toquetear reliquias 'vintage'. Ahora, por ejemplo, la NES de Nintendo
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Aquí se entra en cuentagotas. Más exclusividad que un ‘speak-easy’. Cada tanda, solo pasan pequeños grupos selectos de cuatro personas. Y solo con reserva previa. Cuando recibes el correo de confirmación, te sientes como con la carta de Hogwarts. Pero no te imagines un local VIP para la élite barcelonesa. Sus puertas están abiertas a todos (y de forma gratuita). Este formato selecto es simplemente para garantizar que los asistentes podrán disfrutar al máximo de este nuevo museo, que acaba de abrir las puertas en Barcelona. Bienvenido a la BCN Game Gallery.
“Es la primera galería del país (y casi del mundo) dedicada exclusivamente a videojuegos”, cuenta Daniel Santigosa que, junto a Laura González, acaban de fundar el espacio. Abrió las puertas hace una semana con la intención de divulgar la dimensión artística de los videojuegos, y no solo su atractivo como entretenimiento. “Más allá de ‘Call of Duty’, ‘Fortnite’ o ‘Candy Crush’ hay juegos que beben de muchos campos, como el cine o la literatura, y que ofrecen narrativas experimentales, formatos artísticos y controles alternativos. El videojuego forma parte de las industrias culturales, y queremos enseñar su profundidad a todo el público, incluso a no jugadores”, detalla.
Hasta el 9 de octubre estarán con su primera exposición, ‘My Famicase Exhibition’, exportada desde Tokio y que cuenta con una muestra de cartuchos de la NES de Nintendo con ilustraciones de todo el mundo. Los juegos se pueden tocar y, por supuesto, probar estas consolas ‘vintage’. “Por eso queremos grupos reducidos, para que vivan una experiencia completa”, señalan. Remedio contra el fiasco del informe PISA: por fin hasta el adolescente más rebelde te pedirá que lo lleves al museo.
La galería, ubicada Sants (Noguera Pallaresa, 25), sirve como sede del ICOA, el Institut Català d’Oci Alternatiu i Noves Tecnologies, los promotores de BCN Game Gallery. Esta asociación sin ánimo de lucro nace para potenciar el videojuego como producto cultural. “El videojuego también es cultura”, es uno de sus eslóganes, que han usado para la galería.
Por eso, más allá de este nuevo espacio, cuentan con otros proyectos de la misma índole. El más concurrido, el SAGA, el salón del ‘gaming’ de Barcelona, cuyos adeptos no dejan de crecer: este año se mudan a la Fira Barcelona de Montjuïc para aumentar su capacidad tras varios ‘sold out’ consecutivos. En total, esperan unas 20 mil personas para la edición de este año, la más grande de su historia, que se celebrará del 9 al 11 de octubre. Anótalo en el calendario cuando agendes tu visita a la BCN Game Gallery.
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