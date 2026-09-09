Los mejores planes para disfrutar de las fiestas del Poblenou: discomóvil, juegos y fuegos artificiales

Durante diez días, se espera un baño de masas en el Poblenou que ni en el campus de la Universidad Carlos III con la llegada de Leonor. Del 10 al 20 de septiembre se celebra la fiesta mayor del barrio, parada obligatoria antes de que se vaya el verano. Estas fiestas, que vienen tras las de Gràcia y Sants, sirven de antesala de la Mercè y suelen marcar las últimas celebraciones callejeras sin ‘rebequita’, por eso son tan concurridas. Anota: estos son los planes más destacados.

Uno de los platos fuertes de las fiestas es el discomóvil. Sí, discotecas sobre vehículos que llenan calles de música y luces. Las tienes durante los dos fines de semana:

10 de septiembre, de 23 a 3 h en las calles Galceran Marquet con Taulat y pasaje Cantí.

11 de septiembre, de 23 a 3 h en pasaje Cantí.

12 de septiembre, de 23 a 3 h en las calles Bac de Roda con Diagonal y pasaje Cantí.

18 de septiembre, de 22 a 3 h en las calles Marià Aguiló con Llull y Joncar.

19 de septiembre, de 23 a 3 h en el pasaje Cantí.

¿Más fiesta? La Rambla del Poblenou se convierte en la Rambla Jove. Este año, además, celebran el 25º aniversario de la comisión de fiestas, así que vienen cargados de planes. De hecho, prácticamente cada día hay uno:

10 de septiembre, cena popular a las 21 h y música de 23 a 3 h.

a las 21 h y de 23 a 3 h. 11 de septiembre, merienda y parchís de 17.30 a 19.30, ‘botifarrada’ popular para cenar de 21 a 22 h, y música de 23 a 3 h.

de 17.30 a 19.30, para cenar de 21 a 22 h, y de 23 a 3 h. 12 de septiembre, concurso de música infantil de 17.30 a 19 h, cena callejera de 21 a 23 h, bingo de 23 a 1 h, y música de 1 a 3 h.

de 17.30 a 19 h, de 21 a 23 h, bingo de 23 a 1 h, y de 1 a 3 h. 13 de septiembre, espectáculo infantil de 13 a 14.30 h.

de 13 a 14.30 h. 18 de septiembre, bailes para mayores , de 17.30 a 19.30 h, cena popular de 21 a 23 h, bingo de 23 hasta la medianoche y música de 0.30 a 3 h.

, de 17.30 a 19.30 h, de 21 a 23 h, de 23 hasta la medianoche y de 0.30 a 3 h. El 19 de septiembre, ajedrez callejero de 17.30 a 18.30 h, tardeo de 19 a 22 h, y ‘dj’ de 23 a 3 h.

'Cercavila' en la Rambla con Joncar. / RICARD CUGAT / EPC

Uno de los días con la agenda más fuerte es el día 11, que contará con una decena de planes con motivo de la Diada:

‘ Castellers ’ entre las calles Bac de Roda y Diagonal, de 12 a 14.30 h.

’ entre las calles Bac de Roda y Diagonal, de 12 a 14.30 h. ‘ Ball de bastons ’ entre las calles Pallars y Espronceda, de 12 a 13 h (acompañado de ‘botifarrada’ popular de 14 a 15 h).

’ entre las calles Pallars y Espronceda, de 12 a 13 h (acompañado de de 14 a 15 h). Tardeo de los 70 a los 90 en pasaje Cantí.

de los 70 a los 90 en pasaje Cantí. Para acabar, las decenas de conciertos y ‘dj’, donde habrá incluso homenajes a ABBA: a partir de las 22 h encontrarás jaleo en las calles Marià Aguiló con Llull y Joncar, en Galceran Marquet con Taulat, en pasaje Cantí, en Pallars con Espronceda y, por supuesto, en la Rambla Jove.

Cercavila durante las fiestas del Poblenou. / LAURA GUERRERO / EPC

Última batería de recomendaciones para todos los gustos. Desde ‘photocall’ con perros hasta un concurso de barro:

12 de septiembre, ‘photocall’ con perros entre Bac de Roda y Diagonal, de 11 a 14 h.

entre Bac de Roda y Diagonal, de 11 a 14 h. 12 de septiembre, concurso de cocina entre Bac de Roda y Diagonal, de 13 a 14 h.

entre Bac de Roda y Diagonal, de 13 a 14 h. 14 de septiembre, concurso de dibujo entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 19 h.

entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 19 h. 14 de septiembre, yincana perruna entre Bac de Roda y Diagonal, de 18.30 a 20.30 h.

entre Bac de Roda y Diagonal, de 18.30 a 20.30 h. 15 de septiembre, campeonato de ajedrez , entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 21 h.

, entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 21 h. 15 de septiembre, cine a la fresca entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 21 a 00 h.

entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 21 a 00 h. 16 de septiembre, concurso de barro entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 20 h.

entre Marià Aguiló, Llull y Joncar, de 18 a 20 h. 17 de septiembre, cine a la fresca entre Bac de Roda y Diagonal, de 21.30 a 23.30 h.

entre Bac de Roda y Diagonal, de 21.30 a 23.30 h. 19 de septiembre, mañana de juegos (con ping-pong, ‘scrabble’ y otros) entre Bac de Roda y Diagonal, de 10 a 14 h.

(con ping-pong, ‘scrabble’ y otros) entre Bac de Roda y Diagonal, de 10 a 14 h. 19 de septiembre, ‘correfoc’ en plaza Prim, a las 21 h.

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Un año más, para cerrar las fiestas, fuegos artificiales. Apunta: 20 de septiembre, a las 22 h, en el paseo marítimo del Bogatell.