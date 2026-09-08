Dentro de la casa culer de Anthony Gordon en Barcelona

Que Barcelona es una ciudad que abraza la contradicción lo prueba que su más célebre mascota fue el único gorila blanco (Copito), su virgen predilecta es de las pocas negras (La Moreneta) y su futbolista más universal es un argentino al que no le gustaba hablar (Messi).

De hecho, el Barça tenía ya en su actual equipo a un brasileño casero y esforzado (Raphinha), pero es que ahora ha llegado el unicornio definitivo: un jugador inglés que sabe ocupar los espacios, leer el juego y que cuando llega al balcón del área no se tira (no hace, en fin, 'balconing') sino que da el pase que la jugada necesita. Y, claro, nos hemos enamorado.

“Antoni Gros és català”, se lee en una bandera con un retrato del británico colgada en la puerta de Casa Pin, el bar en primera línea de Camp Nou. En pocas semanas, Anthony Gordon ya ha soltado unas palabras en catalán, su piel se ha puesto de color gamba en el primer entreno y ha firmado minutos memorables. Yo ya lo he nombrado el quinto beatle (nació en Liverpool) y, de hecho, ya lo hemos tratado mejor que a Lennon y compañía, que tuvieron que tocar en una plaza de toros y con Torrebruno de telonero. En cambio, Gordon la toca en un nuevo Camp Nou y con Lamine. Así que es normal que sea ya un héroe en algo así como su nueva casa: el mítico bar de Travessera de les Corts (y, también, en redes, donde la bandera en cuestión se viralizó).

Ir a Casa Pin un día de no partido es como visitar una piscina municipal en febrero: sin la algarabía de las masas, de algún modo puedes notar los gritos y las carcajadas de los que la abarrotan cuando toca. Ese tramo de Travessera cerca del estadio está llena de bares legendarios de la gincana cervecera (¿cercabirra?) de las previas de partido, con otros nombres como el Bar Estadio, el Bayo o el Frankfurt 3 copes (o las tiendas de 'souvenirs' con nombres de tienda oficial). Pero Casa Pin se alza sobre el resto con su elegante toldo blaugrana, sus puertas de madera de cristal ovalado, su barra en u (con esto ya me tienen ganado), su suelo de terrazo o la colección de memorabilia culer que se exhibe en sus paredes (de verdad, si prefieren no pagar entrada o no tienen tiempo, vayan a tomar una birra y un trinaranjus con sus críos culers).

La entrada de Casa Pin con su toldo blaugrana. / M.O.

Hoy, por ejemplo, está vacío, si es que un lugar así puede estarlo. Mejor todavía para poder observar las banderolas con orlas de equipos míticos (del Cruyff setentero al primer Dream Team), pósteres de Cacaolat de partidos contra el Hamburgo o la camiseta del Barça de básket setentera de Miguel Ángel Estrada. En una de las esquinas, La Moreneta con gafas de sol Wayfarer, a la que cantan el Virolai blaugrana los mismos que riman Pin con estrella Michelin, bendice el local. Al fondo, el neón de 'Un dia de partit' que se enciende en día de partido. Aquí un Peaky Blinder culer y allá unos primeros abonos del Camp Nou o un trozo de red de l’Estadi Olímpic de la gloriosa temporada 24-25. O un troquelado del muñeco de Michelin, la otra mascota del lugar (también estampada en los mecheros que venden en la barra). Todo clásico (es decir, moderno) y moderno (es decir, clásico). Con tan buen gusto como el primer sorbo de Estrella.

"Fútbol, por encima de todo"

Algunas de las pancartas (y el aroma estético) son de la gente del movimiento Cultura de Grada (también el último hit, el dedicado al futbolista inglés, que ante la demanda ya venden en su web). Pero la historia pasa por el tipo que nos ha servido una caña, un vaso de leche y un zumo de piña a mí y mi prole. Ricardo lleva aquí desde casi siempre. En concreto, desde el año 88 (doble dorsal de Hristo), cuando no teníamos ni Copas de Europa ni tantos cruceros.

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El bar lo cogieron sus padres, de hecho. Y el nombre, que en el contexto actual parece aludir a pins e insignias, tiene que ver con las raíces asturianas del padre. “De Pepín, quedó Pin”, me cuenta el hijo, Ricardo, que aún trabaja allí aunque lo ha alquilado. Antes el bar no tenía tanta decoración futbolera. “El bar antes era comidas y fútbol, por estar donde está. Ahora es un poco al revés, fútbol, por encima de todo”, dice. Si vais al Casa Pin, lo veréis al mando del tirador de la esquina, en la barra de una de las ventanas que da a la calle. Me parece un rincón magnífico donde ver pasar la vida. Y el bar de su vida, un lugar magnífico, con ese tipo de solera cálida y acogedora, al que ir a echar un trago, bajo la atenta mirada de La Moreneta, tanto en dia de 'partit' como cualquier otro día mientras otros entrenan o se concentran.