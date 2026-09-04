Senderismo estival
Cuatro excursiones por Catalunya donde remojarse
¿Hacer senderismo con este calor? Recompensa la actividad física poniéndote en remojo. A estas excursiones se viene con botas de montaña y bañador. Haz un sube y baja desde Barcelona.
Como cantaba Amaral, “no quedan días de verano”. El otoño asoma a la vuelta de la esquina y, aunque el calor todavía no da tregua, los pronósticos ya avisan que en cuanto empiecen las primeras lluvias se acabará la temporada de bañistas y empezará la de ponerse chubasquero. Exprime los últimos fines de semana estivales con una excursión sube y baja donde puedas echarte en remojo.
Al sur de Barcelona, en plena Costa Daurada, está la zona que llaman “la pequeña Ibiza”. Son las calas que rodean Ametlla de Mar, con aguas “cristalinas y de color turquesa”, como predican sus fans. La principal forma de descubrirlas es con ruta senderista y bañito. Deporte y relax playero. El guía Enric Llinares (@sherpadecollserola en Instagram, donde amasa casi 30 mil seguidores) recopila las principales rutas en WikiLoc: la primera, que se puede realizar en tres horas y media, y la segunda, en dos horas.
Subiendo hacia Barcelona, otra excursión con baños integrados: la costa naturista de Sitges. Está al sur del municipio, pasada la zona de Terramar. Este fragmento del Camí de Ronda, entre precipicios escarpados y pinedas, esconde varias calas (muy tranquilas y vacías), donde se puede practicar el nudismo con total privacidad, independientemente de tu género. Además, los acantilados dan cobijo a la primera playa gay del mundo: la del Home Mort, que data de 1930. Un pedacito de historia viva.
Tercera parada, al norte de la Costa Brava: los alrededores de Begur. Cuentan con calas como la Aiguablava que se cuelan en los ‘top’ de mejores playas españolas. Arena gruesa, postales de estampa y agua cristalina. No es la única. El litoral está escarpado, lleno de rutas senderistas que desembocan en pedacitos de playa donde tumbarse al sol con vistas. Cala n’Estasia, s’Eixugador, sa Tuna, ses Vaques… apunta esos nombres, te serán útiles.
Por último, no todo es litoral. Otra opción, aprovechando que no estamos en sequía, son los pantanos. Situado a los pies de Siurana, uno los pueblos más bonitos de Catalunya (según todos los rankings), está el pantano homónimo. Ahora está con la capacidad al 72% (quedan atrás los días con mínimos históricos), así que hay muchas zonas habilitadas para el baño. Ya que estás, visita la región, que en el Priorat se come (y, sobre todo, bebe) muy bien.
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