Caballitos de mar de película frente al hotel Vela de Barcelona

Los llaman los “unicornios del mar”. Parece una fantasía toparse con uno. Menos aquí, en la Barceloneta. Justo delante del Hotel Vela, a pocos metros de los turistas churruscándose. Se ven caballitos de mar en cada inmersión. A apenas 6 metros de profundidad. Hoy está Chichulindo, así lo bautizó el pescador que lo capturó accidentalmente. Parece que ha reconocido a Andrea. No deja de posar ante su cámara. Ni que estuviera en un cásting de Disney. Fue esta bióloga, Andrea Comaposada, quien lo devolvió al mar este año. Quien lo revisaba en el acuario mientras se recuperaba. Y ya van 13. Un documental lleva dos años grabando su lucha por darles una segunda vida. “Si no empatizamos con un animal tan carismático y precioso como el caballito de mar –se pregunta el director, David Serradell-, ¿con qué lo vamos a hacer?”.

Chichulindo, uno de los caballitos de mar avistados durante la última inmersión de seguimiento frente al hotel Vela. / Andrea Comaposada

“Es culpa nuestra todo lo que les está pasando”, lamenta la bióloga marina. Andrea Comaposada, 36 años, es la fundadora de Anèl•lides, empresa de científicas emprendedoras. Son las que están detrás de Save The Seahorses, proyecto con grito de auxilio: Salvad a los caballitos de mar. “Es de las especies más emblemáticas que tenemos en el litoral de Catalunya –justifica- y las que realmente sufren más degradación de hábitat”.

¿Su misión? Recuperar a los caballitos atrapados accidentalmente en las redes de pesca. Colaboran con las cofradías de pescadores de Barcelona y Badalona. Les han repartido bidones especiales para que puedan sobrevivir a bordo. Después se recuperan un tiempo en el Aquàrium de Barcelona y la Escola del Mar de Badalona, y se reintroducen en las playas de Sant Sebastià y el Pont del Petroli. El año pasado devolvieron al mar cinco frente al Vela. Este año, seis. Dos más en Badalona. “Es un pequeño granito”. Sin financiación, lamentan. El proyecto oficial se acabó en diciembre del 2025. ¿Que por qué siguen haciéndolo? Andrea se encoge de hombros: “Yo soy feliz si el mar es feliz”.

Los reintroducen frente al hotel Vela porque aquí tienen su ‘hotelito’ submarino. Hace dos años que instalaron en la playa de Sant Sebastià el primer biotopo específico de caballitos de mar de Catalunya. “Es un hábitat que se crea de manera artificial para que una determinada especie viva mejor”, detalla Andrea. Y, en el caso de los caballitos, que no se queden sin hogar cada vez que haya dragados o algún cambio de arena. (Clica aquí para ver un vídeo 360)

"Un refugio vivo"

Parece un cuadrilátero de boxeo, pero con entramado de cuerdas en forma de cruz y aspas. Ocupa 9 metros cuadrados. Suficiente para acoger a hordas de caballitos. Apenas miden 15, 20 centímetros. Está a 6 metros de profundidad. “No solo es una estructura –apunta Andrea- es un refugio vivo. Que los caballitos lo elijan como hábitat es la mejor evidencia de que funciona”.

Un caballito avistado en el biotopo frente al hotel Vela. / Andrea Comaposada

Hacen inmersiones de seguimiento con voluntarios el último jueves de cada mes. Últimamente suelen ver tres por inmersión. “Van y vuelven. El caballito de mar no se queda fijo en un sitio. Es un hotel de paso –sonríe Andrea-. La gracia también es esa: que encuentren un refugio cuando haya temporal o cuando no estén bien. Es como si estuvieran de vacaciones”. Tienen pinta de estarlo, balanceándose como en una hamaca.

¿Lo que más ha sorprendido al director del documental? “Lo vulnerables que son los caballitos, tan sensibles a los cambios en su ambiente”, responde. Es su objetivo con esta película. “Intentar mostrar a la gente lo que albergan los ecosistemas que tenemos aquí delante de nuestra ciudad. Y la importancia de cuidarlos”.

Será el primer documental propio del fotógrafo y videógrafo David Serradell, 33 años. Ha colaborado con ‘National Geographic’ y la BBC. Delante de su cámara han pasado tiburones, ballenas jorobadas, orcas cazando delfines. Ahora persigue caballitos de mar. Se le ve igual de emocionado. Está a punto de rematar las filmaciones. De la edición se encargará su hermano, Roger Serradell. Prevén que el documental se estrene a principios del verano del 2027.

Nombre científico: ‘Hippocampus’. El rey de las curiosidades animales, esa especie monógama en la que el macho se ‘embaraza’. Imposible no quedarse embobado al verlos. Aparte de ser minúsculos, se mimetizan con lo que sea. Hay que buscarlos en cuerdas, boyas, algas. “Se enganchan a lo que pueden –detalla Andrea-. Si no, se van con la corriente. No son unos grandes nadadores”, sonríe. Se impulsan con una aleta minúscula.

Hoy está enganchado a las cuerdas del hotelito de la Barceloneta Chichulindo. Le ponen los nombres los pescadores que colaboran en el proyecto. Andrea lo reconoce enseguida. Parece que él también a ella. Se ha quedado un buen rato posando ante la cámara. “Hay caballitos que te ven y se van –sonríe la bióloga-. Estos se quedan tranquilamente mirándote”.

El segundo caballito es un nuevo inquilino. “El éxito del biotopo no es solo que se queden los que tú reintroduces –apunta Andrea-, sino que busquen refugio otros animales”. En lo que tú haces un vídeo a un caballito, Andrea ha fotografiado 25 especies más. Anélidos, cangrejos ermitaños, salmonetes, doradas, salpas, bogas, algún lenguado, un pulpo ya vecino habitual. “Solo hemos visto 25 porque hemos ido a ver caballitos”, justifica la bióloga. Suelen fotografiar entre 40 y 50 especies por inmersión. “No solo es generar caballitos –insiste-, es generar vida”. Esta semana, de hecho, se ha hecho viral el vídeo de un impresionante banco de peces grabado aquí mismo, frente al hotel Vela.

“La gente no tiene ni idea de qué hay en las playas de Barcelona”, asegura la. bióloga de Anèl•lides. Se llegan a avistar incluso mantarrayas como las de los ‘influencers’ de Maldivas. Hay registradas más de 1.700 especies. Disney te hace una película con menos.

Se han realizado más de 83.000 observaciones solo en el Área Metropolitana de Barcelona. Más de 1.700 especies submarinas identificadas gracias a “ciudadanos científicos”. Cualquiera puede subir sus hallazgos a Minka. Es una plataforma de ciencia ciudadana (minka-sdg.org). “Como un Facebook de naturaleza”, comparan. Ahí están los registros de Urbamar Bio, el “proyecto pilar” de Anèl•lides. Rastrean la vida submarina de Barcelona, Sant Adrià del Besós, Badalona, Montgat y El Prat de Llobregat.

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¿Moraleja submarina? “Todas las especies son importantes –advierte Andrea-. Si falta una especie, hay un desequilibrio. Y si hay un desequilibrio, te afecta a ti a la salud. La salud oceánica es la salud humana. Gracias al mar estamos respirando”.