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Desayuna con alpacas y abraza burros en miniatura: planes virales con animales en Catalunya

Se te escapará un “wow”, o un “guau”, más bien. Barcelona (y alrededores) está llena de actividades para los amantes de los animales

Graban un impresionante banco de peces frente al hotel Vela de Barcelona: "La gente los recogía con bolsas del Mercadona"

Maria Àngels y Jordi, en su granja de alpacas y llamas.

Maria Àngels y Jordi, en su granja de alpacas y llamas. / Merolla de Berguedà

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Abel Cobos

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¿Desayuno con diamantes? No, mejor desayuno con alpacas. En Catalunya es posible sentirse la versión ‘low-cost’ de Audrey Hepburn gracias a Maria Àngels (seguro que te suena del viral reportaje de TV3). Junto a Jordi, tiene una granja de alpacas en Berga, la Merolla de Berguedà. Aquí hacen todo tipo de planes rodeados de alpacas y llamas. Sí, incluidos pícnics, que te salen a 35 euros por adulto.

No son los únicos planes virales con animales en Catalunya. Los hay a decenas. Por ejemplo, el Corgi Café de Barcelona (Indústria, 78; plaza de la Vila de Madrid, 4; Muntaner, 83C; Aulèstia i Pijoan, 32; Comerç, 1), en cuyas sedes es fácil encontrarse corgis caminando con sus diminutas patitas mientras te metes un buen ‘brunch’. O el Espai de Gats (Terol, 29-33), un ‘cat-café’ de Gràcia que lleva una década dando cobijo a estos animales.

Barcelona 03/04/2024 Barceloneando. Cafés con perros. Este es un Corgi Café. Fotografía de Ferran Nadeu

Corgis en uno de los Corgi Café de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Todos estos planes tienen la misma filosofía: promover el amor a los animales. Ya sea ofreciendo un espacio seguro para que animales y humanos interactúen, recaudar fondos para garantizar su bienestar o facilitar adopciones. Otra propuesta muy viral: el Petit Refugi. Así es como se conoce Can Ferrer, en Arenys de Munt, donde se dedican a preservar el burro en miniatura, a lo ‘Shrek’. Organizan visitas, cumpleaños, experiencias culinarias, hasta “burroterapia”, como llaman abrazar a burros para calmar la ansiedad (que incluye acompañamiento profesional, por supuesto).

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Abrazando un burrito miniatura en el Petit Refugi.

Abrazando un burrito miniatura en el Petit Refugi. / Can Ferrer

Otro plan a cuatro patas está en Collserola, el club de equitación Poni Club Catalunya. Te enseñan a montar ponis, te hacen rutas a caballo por la sierra, incluso han organizado sesiones de yoga entre caballos. Y en el Llobregat, en Viladecans, la Fundació Sigea, expertos en preservación y recuperación de ecosistemas del Delta, con quienes puedes hacer un vermú en un carruaje de caballos mientras ves el atardecer entre árboles. Planazo, y sin maltrato animal.

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