Pasa de las máquinas: gimnasios de Barcelona a los que sí querrás ir

Septiembre y enero es cuando los gimnasios hacen el agosto: decenas de personas se apuntan en masa para cumplir sus propósitos… y nunca más ir. ¿Harto de pagarle la universidad a los hijos de un desconocido? Suda los excesos veraniegos en clubes a los que sí querrás ir. Gimnasios dinámicos y divertidos donde el ejercicio no pasa por entrenar diariamente en máquinas más terroríficas que las de la Inquisición. Anota: desde deporte en discotecas hasta clubes cerveceros.

1. Gimnasios en discotecas

‘Fitness’ con ‘dj’

¿Bailar toda la noche cuenta como cardio? Seguramente, pero ni el médico de cabecera más desganado recomendaría pegarse trasnochadas diarias. La solución está en Juxta: “El primer club de fitness de música electrónica”, como lo han bautizado sus fundadoras. Deporte a ritmo de electrónica en la pista de la discoteca. Se reúnen dos veces al mes en Laut (Vila i Vilà, 63) y cada dos o tres meses en Apolo (Nou de la Rambla, 113), donde montan un fiestorro ‘healthy’ a lo grande.

Mallas y mancuernas en la pista de baile de la sala Apolo con Juxta. / Ferran Nadeu / EPC

Son los únicos que organizan este tipo de eventos de forma periódica, pero no los únicos en aventurarse en el mundo del discotequeo deportivo. Ten en tu radar Gravity Run, club de running (principalmente), que reúne a cientos de 'runners' -hasta 900- de marcha (sí, literal) en Sutton (Tuset, 13). También Lapso Studios (Diagonal, 606-604; Aribau, 48; Bori i Fontestá, 12), cuyas sesiones deportivas son siempre un fiestón. Han montado varias en la pista de baile de una discoteca o de un local de tardeos.

2. Videojuegos en directo

Entrenamientos con puntos

Ir contando calorías sobre una elíptica o ir anotando repeticiones en una máquina puede convertirse en un infierno. Y no por lo difícil, sino por lo tedioso. Ni tener que escucharte el pódcast de Tamara Falcó de una sentada. Por eso, cada vez hay más formas de hacer deporte para motivar a los que no les gusta el deporte (o, al menos, a los que todavía no saben que les gusta). Esta es, precisamente, la misión de Rockfit (Mèxic, 5): “El gimnasio para demostrarte que no eres un vago”. ¿Su estrategia para luchar contra el aburrimiento deportivo? Convertir el ejercicio en un videojuego en la vida real. Como colarse dentro del Super Mario para ir pasándose plataformas, vamos. Sus clases son dinámicas y divertidas, y van con puntuación, para ir superando tus propios récords. “Nadie empieza en el 'Candy Crush' por el nivel 165”, cuenta Javier, CEO del gimnasio.

Ejercicio en Rockfit, en plaza Espanya. / Laura Guerrero / EPC

Hablando de Super Mario: en los HiJump Park de Sabadell (Rambla de Ibèria, 46) y Badalona (CC Màgic, Concòrdia, 1), se hacen entrenamientos inspirados en el clásico de Nintendo con una yincana cronometrada, puntuada y en el aire, cuyo reto es completar pruebas sin caerse. Es “la primera en Europa”, sacan pecho. Y aunque no se trate de un gimnasio clásico (con sistemas de suscripción donde ir a hacer entrenamientos), muchas personas lo usan como tal, ya que el espacio cuenta con decenas de espacios de saltos que convalidan una sesión de cardio.

Circuito de Super Mario en el HiJump de Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Otro club donde se suda metiéndote dentro de un videojuego: Alfa5 XR Sports (Almogàvers, 169). Es el centro de XR Sports más grande del mundo, con 2.000 metros cuadrados dedicados a “deportes ampliados”, como los llaman. Aquí puedes hacer de todo, desde esquivar láseres a lo Tom Cruise o volar en parapente sin que te dé un ataque de vértigo. Juegos digitales, pero el sudor tras el entreno seguro que será muy real.

Deporte digital en el Alfa5 XR Sports del Poblenou. / Marc Asensio Clupés

No es la única meca dedicada al deporte en forma de videojuego. Por todo el área metropolitana encontrarás arcades inmersivos, gimnasios donde practicar actividades como el juego 'el suelo es lava', pero con tecnología para maximizar la experiencia. Un rato jugando aquí, y te convalidarán una sesión de ‘body pump’. Son Spark81 (Gran Via de les Corts Catalanes, 1122; y 4B, Terrassa), Aventurico (Diputació, 455), Kumove Game (Les Esquadres, 21, L’Hospitalet) y Pixel Games (plaza de Catalunya, 33, Mataró), entre otros.

3. Calistenia

El deporte de moda

Es el ejercicio favorito de Instagram: la calistenia. Fácil entender por qué. Se puede hacer en cualquier lugar y no requiere equipo, ya que usa el propio peso del cuerpo. Sí, es gratis. No te frotes los ojos, has leído bien: gra-tis. Se acabó estar encadenado a la cuota de permanencia que pagaste para no que te cobrasen matrícula de ese gimnasio al que solo fuiste un mes.

Barras al aire libre en Sant Adrià del Besòs. / Zowy Voeten / EPC

Hay muchas formas de practicarlo. Tienes clubes dedicados a este tipo de deporte, como el estudio Calisthenics (Bailén, 150). La opción de comunidades que se reúnen para socializar entre barras, como el grupo Calisthenics en MeetUp (con 14 mil miembros). O, si eres un lobo solitario, abre YouTube, mírate un paso a paso de algún experto, y baja a cualquier parque con barras a hacer calistenia. Los hay por todo el área metropolitana. ¿Un ‘hot spot’? Sin duda, la zona peatonalizada de Gran Via, al norte de Glòries. Ahí siempre te encontrarás con apasionados de este deporte (que te echarán una mano si vas perdido). También son habituales en redes las barras del Hotel W, zona Bogatell, litoral Badalona y Sant Adrià.

4. Súbete a una barca

Rema en el Mediterráneo

Nada mejor para exprimir las últimas semanas de calor como deportes de agua. Ahora, el deporte más ‘in’ en este lado del Mediterráneo es el remo. Sí, subirte a una barca al más puro estilo soldado de 'La Odisea'. Pura coordinación, muchísimo deporte. Hay decenas de opciones donde hacer remo, como el Barcelona Club de Rem de Castelldefels, el Reial Club Marítim de Barcelona, en el muelle d’Espanya, o el Club Natació Barcelona, en la Barceloneta.

'Currachs' en el litoral catalán. / Paul Kelly

¿Una opción más nicho? Los ‘currachs’. Remo en barcas tradicionales irlandesas. Lo organiza Iomramh, asociación cultural irlandesa que construye sus propias barcas. Artesanía y deporte, 2x1.

5. Clubs de ‘running’

‘Matches’ a toda velocidad

Desde hace una década, los clubes de ‘running’ se han ido consolidando como una de las actividades favoritas de los barceloneses para conocer gente. No es de extrañar: con la excusa de correr, amplías tu círculo a toda velocidad. ‘Matches’ sociales exprés. Perfecto para sudar los excesos veraniegos y salir con nuevos amigos.

Corriendo por Ciutat Vella con los Midnight runners. / Ferran Nadeu / EPC

Uno de los clubes con más tirón es Midnight runners (“corredores de medianoche”, en inglés), una comunidad global que en Barcelona cuenta con casi 20 mil seguidores. Se reúnen cada miércoles a las 19.45 h para salir a correr con altavoces y música, para que hacer cardio se haga muchísimo más llevadero. Una experiencia que tiene tanto de deportiva como de fiesta callejera. Aquí haces cardio tanto corriendo como dándolo todo bailando.

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¿Que tú no eres de irte a la cama tarde? En el otro extremo está el B3tter Run Club, para los madrugadores: se reúnen a las 7 de la mañana cada martes. Y si quieres algo más tranquilito, un grupo donde quieren desprenderse de la barriga cervecera pero no de la cerveza: Beer Runners, expertos en carreras con final feliz (acaban haciéndose unas cañas tras el entrenamiento).