Qué hacer en Barcelona: los mejores planes de esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Cuarto Azul - Aitana

Tour mundial

El tour mundial de la artista catalana pasa por Barcelona. Cuatro noches llenas de exitazos (como el 'hit' del Mundial, 'Superestrella') para celebrar el triunfo de su último trabajo, 'Cuarto Azul', que la da nombre a la gira.

Dónde: Palau Sant Jordi (paseo Olímpic, 5-7).

Cuándo: del 4 al 8 de septiembre.

Mercadillos del fin de semana

Ve de compras

Cazadores de vintage: Two Market viene con doblete. Del 4 al 6 de septiembre, Todo a 3€ (que será un Todo a 2€ el domingo) en Akilo Store (Pere IV, 117). ¿Más chollazos? A unas manzanas, en L'Ovella Negra (Zamora, 78), un Todo a 1€, también el domingo.

Y el Port Olímpic acoge un nuevo Port Flea. Domingo, más de 150 paraditas de vintage y segunda mano, zona gastro y 'djs' en primera línea de playa. Ojo, si vas, aprovecha para visitar la nueva tienda de Flea en el puerto.

La Petite Parade (Corretger, 5) continúa con su 'pop-up' veraniega del 4 al 6 de septiembre. Esperáte mucho vintage y segunda mano de los 80, 90 y principios de los 2000.

Y como es primer sábado de mes, hora de Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. Sábado y domingo, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).

Festa Major de Santa Coloma

Música gratis en el Besòs

Santa Coloma de Gramenet arranca su fiesta mayor con una agenda cargada de cultura popular. Por supuesto, repite uno de los platos fuertes de esta celebración: los conciertos gratuitos por toda la ciudad. El cartel de este año cuenta con nombres como David Bustamante, Sopa de Cabra, Sidonie, 31 Fam, María Peláe, Chanel o los Piratas. Las fiestas acaban el lunes con un piromusical en Can Zam.

Dónde: diversas ubicaciones de Santa Coloma de Gramenet (plaza de la Via, plaza de Pau Casals, plaza del Rellotge, parque de Europa, parque de Can Zam y jardines de Can Roig i Torres).

Cuándo: del 4 al 7 de septiembre.

Festival Brasa & Fuego

Macro asado rgentino

Este domingo, toda la carne en el asador. La comunidad argentina en Barcelona hace un 'takeover' de Trinitat Vella con el Brasa & Fuego, un festival de comida íntegramente dedicado al asado argentino. Habrá zona de parrillas, espacio de juegos para niños, música y baile. Entrada gratuita.

Dónde: parque de Trinitat Vella (Nus de la Trinitat, 82).

Cuándo: 6 de septiembre.

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Llega a su fin la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Últimos días para pasarse por estampa tan romántica.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: 4 y 8 de septiembre.

Claustro del monasterio de Pedralbes, tras la puesta del sol. / Ajuntament de Barcelona

Korean Film Festival Barcelona

El mejor cine coreano en Barcelona

Vuelve el KFFB, el Festival de Cine Coreano de Barcelona. Cuatro días consagrados íntegramente a proyecciones del país, cuya industria cinematográfica lleva más de una década aupada por la crítica. Desde 'blockbusters' hasta filmes independientes.

Dónde: Cinemes Girona (Girona, 175).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Última semana para pasarse por la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

¿Todavía no te has pasado por la exposición 'Seny i rauxa'? Es una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que ha sido uno de los 'must' veraniegos de Instagram. Últimos días para pasarse.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', en el Disseny Hub Barcelona (DHub). / Alejandro Garcia / EFE

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. Esta semana, últimas sesiones del ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

Candlelight: Disney

BSO de tu infancia

Vuelve Candlelight, los conciertos de cuerda a la luz de velas, con una sesión especial cargada de nostalgia: las protagonistas son las canciones de amor de Disney. Desde 'La Bella y la Bestia' hasta 'Frozen', una decena de canciones que te sabes de pe a pa.

Dónde: Petit Palau - Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6).

Cuándo: 12, 20 y 25 de septiembre.

Concierto de Candlelight. / Fever

Àngel Jové. D'intactu

Una exposición enigmática

Primera gran exposición dedicada a Àngel Jové, artista de Lleida cuyo enigmático arte marcó la creación en los setenta. Mezcló imagen, objetos, materia, poesía y palabra para crear una obra viva y pionera que tenía mucho que decir sobre la convulsa situación política de los setenta.

Dónde: Museu Tàpies (Aragó, 255).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Guillermo Lorca - La casa de arena

Hiperrealismo en el MEAM

Último mes para pasarse por la radiografía que el MEAM (Museu Europeu d'Art Modern) dedica a Guillermo Lorca. 'La casa de arena' recorre los últimos trabajos del artista chileno coincidiendo con creciente reconocimiento internacional. Una muestra con imágenes que mezclan elementos realistas con fantasiosos.

Dónde: Museu Europeu d'Art Modern (Barra de Ferro, 5).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Aki Kaurismäki en la Filmoteca

Cine finlandés para el verano

Ha sido la apuesta veraniega de la Filmoteca: Ari Kaurismäki, el célebre director finlandés que retrata las clases obreras y marginales nórdicas. Un ciclo con decenas de proyecciones de un director con una identidad única y carismática que llega a sus últimas sesiones.

Dónde: La Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1)

Cuándo: hasta el 11 de septiembre.

Rebels Beyond the Galaxy

Exposición gratuita de 'Star Wars'

Entre el centenar de espacios con aire acondicionado donde dejarte ver este tórrido verano, hay uno donde sentirás directamente el frío del espacio: 'Rebels Beyond the Galaxy', una exposición gratuita dedicada íntegramente a la saga 'Star Wars'. La muestra está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, que ha prestado más de 150 piezas, como figuras a tamaño real, dioramas, naves e, incluso, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas.

Dónde: Casa Cupra Raval (paseo de Gràcia, 109-111).

Cuándo: hasta el 22 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Space Explorers: The ISS Experience

Viaja al espacio

A tu espalda, la Estación Espacial Internacional. Frente a ti, el planeta Tierra en todo su esplendor. A tus pies, el vacío del espacio. Da hasta vértigo. “Tierra trágame”, literal: sientes que necesitas volver a poner los pies sobre el suelo terrestre. Pero no se trata de un viaje exprés más allá de la estratosfera, a lo Katy Perry. Es 'Space Explorers: The ISS Experience’, una experiencia de realidad virtual que se adentra en el día a día de un astronauta.

Dónde: Eclipso (Cúpula del CC Arenas, Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Una asistente pasea de forma virtual por la Estación Espacial Internacional. / Victòria Rovira / EPC

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / FCB

Balloon Story

600.000 globos

Este verano, pásate por la exposición inmersiva más divertida de Barcelona: Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Los últimos días de Pompeya

Historia inmersiva

Lleva desde la primavera siendo uno de los 'hot spots' expositivos de Barcelona. Y no solo por el calor del volcán: más de 70.000 personas se han pasado por el pabellón Victòria Eugènia de Barcelona (el espacio IDEAL Centre d'Arts Digitals, temporalmente situado en Montjuïc) para ver ‘Los últimos días de Pompeya’, una exposición inmersiva que une realidad y ficción para explicar los mitos y las verdades de la antigua ciudad romana.

Dónde: Palau Victòria Eugènia (plaza de Carles Buïgas, 7).

Experiencia inmersiva en 'Los últimos días de Pompeya', nueva exposición del IDEAL, en el Palau Victòria Eugènia. / Nico Tomás / ACN

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

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Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).